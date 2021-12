Rocío Flores y Gloria Camila han demostrado en más de una ocasión que están muy unidas. A pesar de las polémicas que rodean desde hace años a su familia, ellas son no solo familia, también amigas. Tía y sobrina no viven en la misma ciudad, pero han presumido siempre de una unión increíble. Esto les lleva a organizar agendas para verse y hacer planes juntas. De hecho, se iban a reunir en Navidad, pero parece que este plan ha tenido que ser desplazarse a otro momento.

Esto es lo que ha dicho la propia Rocío Flores este miércoles cuando ha reaparecido en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. Ha dejado claro que sigue en contacto con su tía, como siempre: «He hablado con Gloria Camila. Me iba a ir un par de días con ella, pero lo voy a tener que dejar para más adelante», ha desvelado.

No ha querido hacer público el plan que las iba a unir en plena Navidad, pero podría haberse producido en apenas unos días en Granada. Y es que la hija de Ortega Cano se encuentra en Sierra Nevada con su novio y unos amigos para dar la bienvenida al nuevo año allí.

Rocío Flores no se podrá reunir con su tía, Gloria Camila

Su reaparición en el programa para el colabora coincide con los días posteriores a la celebración de la Nochebuena y la Navidad. Esto le ha llevado a ser preguntada por cómo ha pasado estos días y si ha podido reunirse con los suyos: «Las he pasado bien, no he cenado en casa de mi padre. Si queréis saber cómo han pasado ellos esos días, preguntadle a ellos. No sé si alguien les ha preguntado», ha empezado diciendo Rocío.

Ha querido dejar claro que ella no ha estado con su padre, Antonio David Flores, ni con Olga Moreno: «La Navidad ni la Nochebuena las he pasado con ellos. Me ha tocado pasarla en otro sitio, pero no porque no haya querido. He sido de pasar las navidades en familia, me gusta pasarlas con ellos. Preguntarle a ellos cómo la han pasado, porque no quieren que diga lo que hacen o lo que dejan de hacer», dice rotunda.

Todos los años sobre estas fechas viajaban a Sevilla para reunirse con la familia de Olga. Este año ha sido diferente, porque no solo no han viajado hasta la capital hispalense, sino que además, era la primera Navidad que Antonio David y Olga la pasaban separados. «El tema del covid y las circunstancias en las que está la madre de Olga, han decidido protegerla y no viajar a Sevilla para Navidad. Han sido unas navidades muy diferentes», ha recalcado. Además, asegura que aún no sabe qué hará para despedir el año: «Estamos a día 29 y no sé qué voy a hacer. Tengo planes con la familia y con amigos, pero por ahora no sé qué hacer».

Ha podido pasar estos días con su novio y la familia de este

Lo que sí ha querido dejar claro que su padre y Olga siguen siendo un familia. «Ellos lo dejaron claro, que habían roto un matrimonio, pero no una familia». Rocío Flores se ha atrevido, eso sí, ha puntualizar que siguen junto a pesar de la situación y que han demostrado su unión al estar juntos en fechas muy especiales: «En los tres cumpleaños hemos estado todos juntos».

Rocío Flores ha vuelto a dejar claro que a pesar de las ausencias que tiene, siempre disfruta mucho de la Navidad: «Disfruto mucho la Navidad porque estoy con la familia. Hay partes que me faltan, es obvio. Mis ausencias llevan mucho tiempo sin aparecer, me he acostumbrado a la ausencia de las navidades. Pero son fechas que disfruto», reconoce.