Lydia Lozano y su marido, Charly, nunca han sido de hacer muchos planes fuera de casa, o por lo menos si los han hecho, nunca se les ha visto. Sin embargo, este pasado lunes, aprovechaban las buenas temperaturas de Madrid para celebrar por todo lo alto el fin del Estado de Alarma en nuestro país.

El matrimonio, que lleva ya más de 30 años juntos, ha querido salir de casa para celebrar su aniversario de boda. Para eso han salido a disfrutar de una cena romántica en uno de los restaurantes de Madrid. Abandonaron el local juntos, bajo la atenta mirada de los medios de comunicación, que querían felicitarlos por esta fecha tan especial.

Mientras Lydia no tuvo problemas para pararse y charlar con ellos, su marido optaba por abandonar el lugar intentando pasar desapercibido. No es muy habitual ver a la pareja por las calles de Madrid para disfrutar de un plan como este. Sin embargo, la ocasión lo merecía y no dudaron en brindar por todos los buenos momentos que han vivido juntos todos estos años.

Había un gran motivo por el que celebrar una cena romántica. Lydia Lozano solo ha dedicado bonitas palabras a su pareja: «Lo mejor es casarte con tu mejor amigo y hacer unos viajes estupendos con alguien que sepa viajar porque eso es fundamental. Él tiene más valor que yo, aguantarme a mí tiene mucho mérito», decía a las cámaras de Europa Press la colaboradora de televisión tras la celebración.

Sobre el empeño de Charly por no salir en los medios, comentó: «Yo hablo de Charly en un programa como el de ‘Sálvame’, es normal, pero me encanta que no pose en un photocall», declaraba. Y es que el marido de Charly siempre se ha decantado por mantenerse al margen de la vida pública, algo que ha conseguido a pesar de llevar ya con Lydia más de 30 años.

¿Qué opina sobre el enfado entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban?

La pelea entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban del pasado sábado en el ‘Deluxe’ ha sido de lo más comentado en todos los medios. Lydia Lozano fue la encargada de tomar el testigo para tratar de que acabara. Ahora, unos días después, recuerda ese momento con mucha pena: «Fue un momento muy tenso, muy tenso, muy tenso, a mí todavía me tiemblan las piernas y luego mira, son dos personas que cuando tienen tanta confianza… el rollo político está en nuestras casas y uno piensa de una manera, discute, ella tenía su discurso, Jorge también lo ha vivido en su casa porque sus hermanas trabajan de cajera en un supermercado y cada uno lo vive de una forma», apunta.

En cuanto al momento que está viviendo su compañera Mila Ximénez, comentó: “Yo la veo muy fuerte y luego tienes dos hermanos que lo han superado y que ella lo va a superar. Yo creo que es la actitud, cuando hablas con Mila se ríe mucho y creo que es lo mejor, tomárselo en positivo. Tiene un ejemplo como Terelu, te tienes que apoyar en los buenos rollos no en los malos”.