Paula Echevarría y Miguel Torres han salido de su encierro en casa esta Semana Santa para disfrutar de un plan con amigos antes de dar la bienvenida a su primer hijo en común, Miguel Jr.

Paula Echevarría y Miguel Torres están en plena cuenta atrás. La pareja está a punto de dar la bienvenida a su primer hijo en común, un niño al que llamarán Miguel Jr. Mientras llega ese momento, estos no dudan en seguir con su día a día. Durante los días de Semana Santa, Paula y Miguel han tenido que quedarse en Madrid, cumpliendo con las restricciones de movilidad. Aún así, han encontrado un ratito para verse con unos amigos. Eso sí, han tenido que cumplir a rajatabla con las medidas anti coronavirus que se han puesto en vigor para disminuir los contagios.

Cuando están permitidas las reuniones con amigos, Paula y Miguel han abandonado su encierro en casa para disfrutar de una comida al sol. En terraza están permitidas mesas de hasta seis personas, por lo que han tenido que dividirse en dos meses para así cumplir con los protocolos establecidos en bares y restaurantes.

«Mesa de chicas y mesa de chicos», empezaba escribiendo Paula Echevarría junto a un vídeo en el que se ve primero la mesa en la que estaba ella con todas sus amigas. Acto seguido, mostraba la mesa de al lado, en la que estaban todas las parejas de ellas. Después, ha querido hacer un guiño a su pareja y ha escrito: «Separados, pero nunca demasiado». Tras el vídeo, Paula y Miguel se dan un tierno beso.

El plan con amigos que ha sacado de casa a Paula Echevarría

Vídeo: Instagram.

Mucho se ha hablado en redes sociales de cómo está pasando Paula Echevarría la recta final de su embarazo. A pesar de que ella continúa haciendo deporte, vigilado por una entrenadora personal especializada en embarazos, la actriz está ya muy hinchada. «Ahora mismo se puede decir que «tengo mucha cara», bromeaba, enseñando sin tapujos que está «hinchadita a más no poder«.

Después de leer el aluvión de comentarios, Paula no ha tenido reparos a la hora de desvelar cuántos kilos ha engordado durante el embarazo. «Es lo que tiene plantarse 25 kilos en nueve meses, no hay relleno ni botox que lo mejore». De este modo ha detallado por primera vez a cuánto ascienden los kilos que ha ganado durante los meses de gestación.

La actriz desvela que ha engordado 25 kilos durante el embarazo

«Me queda nada y menos«, ha confirmado, la intérprete, quien a sus 43 años espera con mucha ilusión la llegada de su segundo hijo, fruto de su relación con el exfutbolista Miguel Torres. En una reciente entrevista a la revista ‘InStyle’, la ex de David Bustamante ha reconocido que «acepto que soy una embarazada que engorda, estoy tremenda». Y es que a pesar de lo mucho que se ha cuidado a lo largo de los últimos meses, «haga lo que haga», le resulta complicado mantener la línea. «Hay mujeres que no, que se quedan como un hueso de aceituna, y yo no soy así», detallaba.