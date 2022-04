Aprovechando sus días libres por Semana Santa, Belén Esteban ha aprovechado la ocasión para tomarse unos días de relax y ha desconectado de su realidad en un enclave especial. La colaboradora ha puesto tierra de por medio y ha hecho partícipe a todos sus seguidores de algunos de los mejores momentos de sus vacaciones mientras disfruta de sus seres queridos.

Belén Esteban ha aprovechado sus vacaciones de Semana Santa para pasarlas en familia. Así, la colaboradora de ‘Sálvame‘ ha publicado varias imágenes en las que podemos verla con una sonrisa de oreja a oreja junto a una de las personas más importantes de su vida, su madre. Para la de Paracuellos es muy importante pasar el máximo tiempo posible con ella y por ello ha querido dedicar sus días libres a disfrutar de su familia.

Sentada sobre ella en una terraza de un bar, Belén Esteban aparece abrazando a su madre, quien se muestra feliz por estar junto a su hija. Una vez más, la colaboradora de televisión ha puesto de manifiesto que está muy unida a su familia y que cada vez que puede se escapa para estar con los suyos. De la misma manera, en estas vacaciones de Semana Santa también hemos podido descubrir uno de sus talentos más ocultos y que está relacionado con la música. En la fotografía que ha publicado en sus redes sociales podemos verla sentada frente a un piano, a punto de tocarlo. «La verdad es que valgo para todo«, bromeaba en el texto de la publicación.

Sopesó dejar la televisión porque su madre la necesita

El pasado mes de enero, Belén Esteban dejaba a todos boquiabiertos después de reconocer que había pensado en dejar ‘Sálvame’ porque «hay personas que me necesitan«. Aunque no es una marcha que se produzca de la noche a la mañana, lo cierto es que la colaboradora tiene muy presente a su familia y es consciente de que llegará el día en el que tenga que tomar esa difícil decisión. Belén Esteban ha pensado en abandonar ‘Sálvame’ en las últimas semanas, aunque no lo ha hecho por su hija, a quien le encanta ver a su madre en el programa de televisión.

«He estado a punto, no me voy a ir ya. El día que me vaya de la tele, me voy de la tele. Muchas veces estoy cansada, mi madre vive en Benidorm, tengo ‘Sabores de la Esteban’, voy a sacar más cosas. Me queda poco tiempo en ‘Sálvame’. Es una decisión muy fuerte que voy a tomar en la vida y que a lo mejor puede estar equivocada y me la tengo que plantear poco a poco. Hay personas que me necesitan y tengo que estar porque no me lo perdonaría. Pero que no me voy a ir, acabo de renovar con La Fábrica de la Tele», fue la reflexión que lanzó cuando se sometió al polígrafo de Conchita tras enzarzarse con Paz Padilla.

