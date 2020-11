La presentadora de televisión está disfrutando de una romántica escapada con su marido, Sergio Abad, después de vivir uno de los momentos más tensos de su vida.

Adriana Abenia ha pasado unos días muy complicados. Tuvo que ser intervenida para quitar «un bulto sospechoso» de su pecho. Ahora, en plena recuperación, la presentadora de televisión ha querido disfrutar de unos días en Sitges en compañía de su marido, Sergio Abad, al que ella ya llama de manera cariñosa «mi enfermero». Ya que estaban en este lugar tan precioso, Adriana no ha dudado en acercarse al mar.

«No hay mejor sitio para recuperarse que cerca del mar 💙🌊 GRACIAS a todos!!!!», escribía desde el hotel en el que se han alojado después de haber pasado por el quirófano. Enfundada en un albornoz blanco, Adriana Abenia ha aprovechado el buen tiempo para disfrutar de un ratito en la terraza del hotel.

Adriana Abenia está inmersa en la recuperación de su intervención

Estos días le han venido muy bien a Adriana Abenia, que llevaba ya unas semanas de tensión por la intervención a la que se ha tenido que someter. Se ha acercado a ver el mar y ella misma ha compartido cómo ha sido el momento. «No sabía si contarlo o no, pero siempre he procurado ser honesta con lo que siento y lo que hago, y con el fin de evitar especulaciones, prefiero decíroslo yo, puesto que habéis sido en todo momento muy respetuosos con mi vida. Hace poco me detectaron un bulto sospechoso en el pecho y, aunque cansada, la operación ha ido muy bien, de hecho he aprovechado para corregir el volumen perdido después de convertirme en mamá y aumentarlo un poquito», comenzaba explicando hace unos días.

«Gracias @imclinic por vuestro cariño y profesionalidad y a ti, Iván Mañero, por ayudarme a enfrentarme a este momento que tanto miedo me daba y dar color a un quirófano. Como os decía hace unos días, la mejor lucha es la detección temprana, no lo olvidemos. Os quiero y gracias a los pocos que ya lo sabíais y me habéis arropado como nunca. Sergio, es una suerte tenerte cerca, eres hogar. Luna, en nada podré volver a verte y jugar contigo, cuida de los abuelos ♥️», terminaba diciendo.

Anunció el momento por el que pasaba en sus redes sociales

Tal y como cuenta la propia Adriana, ahora mismo está separada de los suyos al tener que estar en el hospital. Por lo que lo más doloroso para la presentadora es el hecho de estar separada de su hija, que actualmente se encuentra con sus abuelos, quienes le están ayudando a sobrellevar mejor esta situación.

Adriana Abenia ha querido compartir los días que está pasando en compañía de su marido y todos los planes que están haciendo juntos. Una escapada que le está viniendo fenomenal para desconectar de unos días de tensión. Su hija les espera en Madrid, donde se ha quedado con sus abuelos.