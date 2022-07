La separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando mucho de que hablar y se avecina tormentosa. Lejos quedaron esas palabras de amor que el futbolista y la cantante se dedicaban en continuadas ocasiones. Todo eso queda ya muy lejos. Ahora, parece que va a comenzar una guerra judicial entre ambos por los desacuerdos que tienen respecto a sus hijos, Milán y Sasha, y por la custodia de los mismos. El jugador del FC Barcelona se está preparando para la «guerrilla» legal a la que se van a enfrentar en las próximas semanas. Por este motivo, ha decidido contratar al abogado de Arantxa Sánchez Vicario para que le lleve el caso y luche contra Shakira.

Tal y como ha adelantado La Vanguardia, Piqué ha confiado en el bufete Tamborero Abogados, que fueron los mismos que ayudaron a Arancha Sánchez Vicario en la misma situación. Por su parte, la cantante colombiana ha optado por Pilar Mañé. El futuro de los menores está en el aire, ya que mucho se ha hablado de la intención de la colombiana de poner rumbo a Miami el próximo mes de septiembre tras las vacaciones de verano. La intención de Shakira, que ya tiene su casa preparada allí, es llevarse con ella a sus dos hijos. Algo que Piqué quiere evitar a toda costa.

Shakira y Piqué han agotado las vías amistosas en el tema relacionado con la custodia de sus hijos

Según el citado medio, hasta ahora Piqué y Shakira habrían trabajado únicamente con un equipo legal. Sin embargo, han agotado todas las vías amistosas sin llegar a ningún acuerdo lo que les habría llevado a tomar la decisión de contratar cada uno a sus propios expertos legales para enfrentarse por la custodia de sus hijos. Tanto el despacho de Piqué como el de Shakira tienen mucha experiencia en este aspecto legal, por lo que se avecinan unos meses tormentosos para ambos. Como hemos dicho, ambos quieren un futuro muy diferente para sus hijos. Y es que tal y como hemos anunciado anteriormente, la artista quiere instalarse en Miami. Aunque Shaira le ha ofrecido un régimen de visitas muy amplios al jugador del Barcelona, él se ha negado de manera categórica a que los niños abandonen Barcelona.

A pesar de que ambos han contratado a su propio equipo legal, de momento no tienen intención de verse las caras en un juicio y esperan que sus abogados lleguen a un acuerdo antes de llegar a tal punto. Ambos buscan el bienestar de sus hijos y por este motivo, aunque no parece que vaya a ser una ruptura amistosa, de momento no han dado más pasos al frente en cuanto a procesos legales se refiere. A Shakira no le habrán hecho ni pizca de gracia las imágenes del futbolista junto a una joven rubia que podría ser su nueva ilusión. Ella, mientras tanto, ha disfrutado de una escapada a Cantabria junto a sus dos hijos.