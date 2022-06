Han pasado nueve días desde que Shakira y Piqué anunciaran su separación. Desde entonces no han hablado públicamente sobre el otro y tampoco han confirmado o desmentido rumores que respondieran a su punto y final como pareja. Lo que sí ha hecho el futbolista es dar ‘me gusta’ a un tweet sobre su ex, sin embargo, poco después se ha arrepentido. Sin esperar que un usuario hubiera inmortalizado su reacción, el catalán eliminó este like, pero la imagen ya ha comenzado a circular por el universo 2.0. Pero, ¿qué decía este mensaje de Twitter? «Alguien dijo que Shakira hizo más por el futbol que lo que Piqué jamás hará», decía el texto, tal y como demuestra la imagen que te mostramos a continuación.

Un mensaje en el que además incluyen la canción de Shakira ‘Waka, waka’, el tema oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 que permitió que ella y Piqué se conocieran. Fue el principio de todo entre ellos e hizo historia, pues se posicionó en el número 1 en más de 50 países. Una canción que 12 años después ha conseguido casi 770 millones de reproducciones en Youtube y que sigue dando que hablar incluso tras la ruptura de Piqué y Shakira. Ambos continúan siendo amigos en Instagram, donde prefieren no hacer ruido sobre nada que tenga que ver con su vida personal. En sus publicaciones solo hablan de cuestiones profesionales, eso sí, mucho más Shakira que Piqué, quien apenas se ha mostrado activo desde que se anunciara que él y Shakira habían roto su relación sentimental con dos hijos en común.

Con más de 20 millones de seguidores él y más de 74 ella, es casi imposible que cualquier paso o movimiento que hagan pase desapercibido, ya que son muchos ojos puestos en ellos desde que hace unos días explicaran su situación personal. Piqué tampoco se ha pronunciado acerca de la chica con la que se le habría relacionado en varios medios de comunicación, tampoco sobre la nueva vida que ha comenzado en su piso de soltero de Barcelona. El joven vive ahora en un espectacular piso por el que pagó casi 5 millones de euros, residencia en la que tiene famosos vecinos como Jordi Pujol u otros de alto nivel adquisitivo.

Si bien dicen que lleva tres meses viviendo en esta casa, lo cierto es que en ese momento Shakira le dedicaba románticas palabras públicamente. Cabe recordar que en aquel momento la artista le felicitó por sus 600 partidos con un mensaje en el que hablaba a las mil maravillas sobre él, lo que hace ver que no existía ninguna crisis entre ellos, sino todo lo contrario. «Amor le doy gracias a la vida de poder haber estado acompañándote todos estos años y en muchos de estos 600 partidos. Viéndote luchar, viéndote cómo te entregas en el terreno de juego. Tu club, tu familia, tu tierra, la gente que quieres. Eres un ejemplo de lucha, de perseverancia, de sinceridad, de valentía, de entrega para nuestros hijos. Eres el mejor padre y el mejor marido del mundo», dijo la colombiana en un vídeo que el defensa vio atentamente mientras se emocionaba.