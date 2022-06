El colaborador de ‘Sálvame’ ha sufrido un accidente de tráfico. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y Pipi Estrada está fuera de peligro. El periodista deportivo ha sido el encargado de confirmar que había sufrido una aparatosa caída con su moto. «Acabo de tener un accidente con la moto, pero estoy bien«, confirmaba el tertuliano. A pesar de que ha necesito atención médica, el tertuliano ha querido tranquilizar a sus seguidores y ha desvelado que se encuentra bien: «Tranquilos todos los que me queréis, que todavía no me ha llegado mi hora. ¡Estoy bien de verdad!», explicaba.

La encargada de anunciar la noticia ha sido su ex, Miriam Sánchez, que ha desvelado que el tertuliano está sometido a mucha presión: «Pipi acaba de sufrir un accidente de moto . Debido al estrés emocional y económico que lleva desde semanas», empezaba diciendo antes de que Pipi Estrada confirmara la noticia. Poco antes de anunciar el accidente que colaborador de ‘Sálvame’ sufría, Miriam se pronunciaba sobre la situación personal que está atravesando y denunciaba el acoso que ambos están sufriendo: «Soy consciente del estrés económico que se le está produciendo a Pipi Estrada. De manera rencorosa y vengativa con superioridad después de 20 años. Comparto una hija con él. Estoy en tratamiento. PARA YA…. »

«A mi también me ha hecho daño él mucha gente y sé perdonar…y tú también has hecho daño a mucho . Estamos todos en el mismo lugar. Y tuviste suerte en un momento donde estabas «bien vista» (dice refiriéndose a Terelu Campos). Espero q mis amigos @DeluxeSabado le ayuden. Mi ansiedad es tuya gracias», continuaba explicando. «Pipi lleva semanas con muchísimo estrés y las consecuencias… Acaba de tener un fortísimo accidente de moto con varias lesiones . Espero que todo salga bien por el cariño que sobrepasa el daño q me hizo y quizás le hice también», añadía. Además, le pedía ayuda tanto al programa donde colabora Pipi como directamente a Jorge Javier Vázquez: «Ayudarle por favor», sentenciaba.