Pipi Estrada ha relatado algunos episodios sobre Miriam Sánchez, quien ha protagonizado graves percances en las últimas semanas.

La situación de Miriam Sánchez es complicada. Hace solo unos días se descubrió el altercado que protagonizó la que fuera ganadora de ‘Supervivientes’ en un bar madrileño, donde llegó a destrozar parte del mobiliario debido a su supuesto estado de embriaguez. Son muchos los que aseguran que no lleva una vida ordenada y que no está bien rodeada, por lo que Miriam ha tomado una drástica decisión. Quiere dejar Madrid e instalarse en Canarias para dejar atrás una etapa que tan solo le ha desestabilizado. Ahora Pipi Estrada, padre de su única hija, ha confesado lo difícil que es para él ver a Miriam así.

Apenado con todo lo que ha visto en los últimos años, el periodista asegura que Miriam no solo ha protagonizado situaciones deplorables en lugares públicos, sino también en la intimidad. «Qué pena. Apareció en mi casa en un estado deplorable. Estaba mi hija delante, intentamos controlarla. Cogió dos cervezas de la nevera. Quiso tirar un cuadro por la ventana», ha dicho el comunicador a ABC. Pipi Estrada no alcanza a entender cómo Miriam Sánchez ha terminado en tales circunstancias y afirma que para él es muy duro ver que poco puede hacer por evitarlo. «Es muy triste ver como una mujer brillante se autodestruye. Esto es la autodestrucción de la mente y del cuerpo», explica.

Pipi Estrada tiene un gran cariño hacia ella, a pesar de que su relación terminó hace ya algunos años. Sabe que su única opción es ponerse en manos de expertos para que le ayuden a superar estas adicciones, por lo que su actitud ahora mismo es lo más importante. «Si Miriam no se pone en manos de profesionales acabará muy mal. Ya no estamos juntos pero es la madre de mi hija. Es mi familia y lo que le pase a ella me afecta”, añade Pipi. Él tiene claro que el percance puede servirle para poner freno a una situación insostenible, por lo que él confía en que estar contra las cuerdas le sirva como click de una vez por todas.

El periodista se siente cansado y a pesar de haber tratado de tranquilizar a Miriam en más de una ocasión, tiene claro que esto se le escapa de las manos. Aunque su estado actual le provoque una enorme tristeza, Pipi quiere que su ex siga sus consejos y por fin vuelva a retomar las riendas de su vida. Miriam, por el momento, hará las maletas para irse a cientos de kilómetros junto a su pareja y así empezar de cero. En la actualidad vive de las rentas que le da uno de los dos pisos que tiene alquilado y su intención es poder ayudarse de estos ingresos hasta que pueda encontrar trabajo.