Este miércoles se cumplen 13 años de la primera emisión de ‘Sálvame’ en Telecinco, cuyo primer programa se pudo ver el 27 de abril de 2009. Con motivo de esta fecha tan especial, los colaboradores del espacio se han enfrentado al pasado y han revivido sus mejores y peores momentos con algunas de las personas que han pasado por el plató en este tiempo. Uno de esos invitados ha sido Pipi Estrada, ex de Terelu Campos, quien ha regresado a los estudios de Mediaset «después de 10 años de veto», tal y como él mismo ha recordado. En su regreso a ‘Sálvame’, el periodista deportivo ha pisado con fuerza. «Hace más de diez años que no piso terreno Mediaset. Cuando me llamaron para venir dije: «¿Estoy soñando?», arrancaba diciendo. Incluso ha llegado a afirmar: «He venido para quedarme». También ha repasado sus encontronazos con Rafa Mora, al que aún no perdona su «traición» y al que se refiere como «Rata Mora«. Y ha pedido disculpas a Lydia Lozano por las viejas rencillas entre ellos. «La traicioné una vez yo», confesaba. «Diez años después, te pido perdón». Ella aceptaba el gesto diciendo: «Eso te honra». Asimismo, ha hablado de la hija de María Teresa Campos, a la que ve «muy bien». Se puso en contacto con ella cuando supo de los problemas de salud de su madre: “Le escribí un mensaje y me respondió con mucho respeto, llevábamos 11 años sin hablar”. María Lapiedra se derrumba al verse reflejada en Miriam Sánchez: «Es un mundo muy oscuro»

Miriam Sánchez pide ayuda tras su último altercado con la policía: «Me bebo el agua de los charcos»

En su entrevista con Jorge Javier Vázquez, Pipi Estrada ha tenido tiempo de lanzar un conmovedor mensaje a su ex, Miriam Sánchez, que arrastra desde hace tiempo severos problemas de salud mental y adicciones. Pipi Estrada y la que fuera actriz de cine para adultos mantuvieron una relación sentimental de la que nació una hija en común. Rompieron en 2013, y aunque tomaron rumbos distintos mantienen una relación cordial. «Es maravillosa, es tan entrañable, me produce tanta ternura, es un ser humano al que adoro… Dejó la televisión porque le tenía mucho miedo, pensaba que se la iban a jugar, pero ha sido muy hormiguita», ha recordado.

El emotivo mensaje de Pipi Estrada a Miriam Sánchez

«Tiene algo que no tiene todo el mundo: la gente quiere a Miriam. Os agradezco el cariño y la sensibilidad que habéis tenido con ella, porque habéis sacado su lado humano». Preocupado ante su situación, le ha lanzado unas palabras muy emotivas: «Miriam, recuerda todo lo que vales, todo lo que eres. Aprovéchalo, disfrútalo, vuelve a recuperar esa autoestima y ese valor humano que tienes, porque tienes valores y porque le puedes hacer mucho bien a mucha gente a través de la televisión».

Al hablar de Rafa Mora no se ha mostrado tan relajado. Todo lo contrario. Ha quedado claro que tiene muy mal concepto de él. «Los errores y las equivocaciones se perdonan, las traiciones no. Rafa pertenece a la familia de los reptiles«, espetaba. «En la vida puedes conseguir los objetivos de dos formas: volando o arrastrándote por el suelo. Me traicionó mintiendo como un bellaco. Terminaba su etapa como pretendiente y Miriam siempre daba la cara. Cuando entró Tamara Gorro como tronista decíamos: llama a Rafa, para ayudarlo… Él llevaba dos años vetado en esta casa y le abrieron la puerta para que hablara de mí». Dejaba claro así que no le ha perdonado la «traición» del pasado. «Eres un miserable, porque no hay cosa peor que decir una verdad a medias», añadía.

Te interesará saber...