El ingreso en prisión de Dani Alves después de que una joven lo denunciara por presunto abuso sexual en una discoteca de Barcelona ha consternado profundamente a los españoles. También ha causado una enorme sorpresa entre sus amigos y allegados. Uno de ellos es Pipi Estrada, quien durante años ha mantenido una estrecha relación con el jugador de fútbol en calidad de periodista deportivo. Lo que no conocíamos hasta ahora es que el que fuera miembro del FC Barcelona llegó a flirtear con Miriam Sánchez cuando era pareja del colaborador. Ha sido él mismo quien lo ha contado este martes en ‘Sálvame’.

«Un día descubrí que le mandaba mensajes a la madre de mi hija, a Miriam», ha contado Pipi Estrada. Ambos mantuvieron una estrecha amistad cuando el brasileño era jugador del Barça. Tan bien se llevaban que hasta Miriam Sánchez, su pareja entonces, también lo conocía. Incluso intercambiaban mensajes de WhatsApp de vez en cuando. Eso sí, los que Dani Alves enviaba a la exactriz no hacían mucha gracia a Pipi.

Las conversaciones que Dani Alves mantenía con la expareja de Pipi eran, tal y como ha señalado el asturiano, normales, aunque había algunos matices que no llegaba a comprender del todo: «Era todo muy inocente, tipo insinuaciones. Insinuaba. Incluso hubo un momento en el que…. una de las cosas que me llamó mucho la atención es que le dijo cosas como ‘hablamos cuando podamos hablar’ y le mandaba besitos rosas. Lo de los besitos rosas nunca lo entendí».

«Recuerdo un día en un clásico en un Barca Real Madrid. Le dije: ‘Dani, ¿qué pasa aquí? Y él me dijo: ‘Papi, qué me estás contando. Papi, yo no he hecho eso. Alguien habrá utilizado mi teléfono’. Él no negó», ha continuado diciendo Pipi Estrada.

En el plató de ‘Sálvame’ ha contado este episodio del que nadie tenía conocimiento, y ha querido aclarar que Dani Alvés jamás sobrepasó ninguna frontera con la que era su mujer: «No pasó nada, no hubo oportunidad para que pasara. Pero no es un tema que me ocupe ni me ocupe en estos momentos. Ahora estamos hablando de palabras mayores: una supuesta violación».

Poco antes de que Pipi Estrada revelase que Alves mandaba mensajes con «insinuaciones» a Miriam Sánchez, Jorge Javier Vázquez le dio un toque en directo. Pipi Estrada aseguraba que la mujer del jugador era una víctima en esta situación, a lo que sus compañeros le le hicieron ver que la víctima era únicamente la denunciante. «¿La mujer? La mujer claro que es otra víctima, que está sufriendo porque tiene a su marido en prisión, acusado de una violación. ¡Claro que es una víctima!», alegaba el periodista. «No Pipi, no vayas por ahí», le recriminaba el presentador.

«Podemos empatizar con ella, pero una víctima no es. Víctima solo hay una y sería la joven de la discoteca, si finalmente se demuestra su acusación«, sentenciaba Adela González. Jorge Javier volvía a tomar la palabra para aclarar: «Que metamos la pata no quiere decir que estemos fomentando la cultura de la violación. Intentamos aprender y hacerlo de la mejor forma posible, pero estas cosas pasan porque tenemos cosas interiorizadas de toda la vida, pero la sociedad está evolucionando y cambiando, y nosotros nos estamos deconstruyendo también.