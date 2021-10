Pipi Estrada recuerda las 10 veces que Terelu Campos le echó de su casa

Pipi Estrada está en stand by con su novia. El periodista estaba muy enamorado de la que era su pareja, pero ahora su relación está en punto muerto, aunque se siguen teniendo un tremendo cariño. No sucede lo mismo con Terelu Campos, con la que estuvo aproximadamente tres años y con la que no terminó de manera amistosa. Su historia de amor fue como una auténtica montaña rusa, prueba de ello, las declaraciones que acaba de hacer el periodista deportivo. A pesar de que lo suyo comenzó en el año 2005, 16 años después él sigue teniendo muy presente al clan Campos, tal y como puedes ver en el vídeo que te ofrecemos en este artículo. Pipi Estrada ha desvelado el fuerte carácter de Terelu Campos y el motivo por el que le echó en varias ocasiones de la casa que compartían, situaciones que ha sido incapaz de olvidar.

Las broncas entre ellos eran continuas, en especial, motivadas supuestamente por los celos de Terelu o al menos eso mantenía él. Repetidas veces, Pipi insistió en que se sentía anulado como persona y que el fuerte temperamento de ambos les llevó a romper en varias ocasiones durante su relación. Se enzarzaron en una auténtica batalla y tras desvelarse algunos secretos, incluso acabaron en los juzgados, lo que lleva a que ninguno de los tenga un buen recuerdo de su pasado en común.

Aunque es cierto que tras muchos años también ha habido bonitas palabras hacia el otro, el balance para los que fueran pareja no es positivo. Volvieron a retomar el contacto cuando María Teresa Campos sufrió un ictus, un duro golpe que llevó a Pipi a escribir a Terelu. «Esto ha surgido de una manera natural cuando tuvo el percance su madre, el ictus. Yo le mandé un mensaje sin saber si me iban a contestar. La respuesta fue positiva y a raíz de ahí la relación es más cálida, más cercana. Yo quiero seguir en esta conexión amable y sobre todo por encima de todo que se cure y que esté bien», dijo. Un momento convulso después del que no quiso cargar contra él: «Estuve muy enamorado de Terelu. Fue una persona muy importante en mi vida».

El motivo por el que rompieron, según Pipi

Pipi Estrada desveló en su día el motivo de su ruptura y es que según él, todo saltó por los aires cuando él decidió ir al entierro de su suegro, al que consideraba como un padre. «Me dijiste que si iba a ese entierro, que te van a hacer fotitos, te quedas en tu casa, no vuelvas más a esta casa. Pensé que era un cabreo más. Nunca más volví», dijo el comunicador hace algún tiempo. Así dejó claro que su tira y afloja un día cedió y no volvieron a saber nada del otro, aunque desde ese instante fueran varias las pullas lanzadas públicamente.