2 El plan B de Lorena Gómez

Se podría pensar que Lorena Gómez no acudió por incompatibilidad de agenda, pero lo cierto es que tuvo el día libre y supo aprovecharlo muy bien. Así lo mostró en sus redes sociales, con imágenes en una terraza a pie de playa: “Hoy estaba dándole vueltas a algo… cuando eres feliz no se puede disimular, pero cuando no lo eres, no se puede ocultar. ¿No creéis?”, escribía la cantante.