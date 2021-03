La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha celebrado sin la compañía de su marido, Sergio Ramos, el cumpleaños de su hijo Alejandro, pero estaba rodeado de sus hermanos. El futbolista no ha dudado en mandar un mensaje de lo más bonito a su familia.

La familia Ramos Rubio está de celebración. Pilar Rubio y Sergio Ramos dieron la bienvenida a su hijo Alejandro hace ya tres años, una fecha especial que han querido celebrar por todo lo alto, dentro de las restricciones que hay en Madrid por culpa del coronavirus. Eso sí, ha habido una ausencia muy sonada, la del futbolista, que ha tenido que viajar hasta Granada para disputar un partido de la Selección Española de Fútbol contra Grecia.

Aún así, Pilar ha preparado una pequeña fiesta en el domicilio familiar para que el pequeño Alejandro sople las velas, rodeado de todos sus hermanos, Sergio, Marco y Máximo Adriano. Han elegido la terraza exterior que tienen en su casa de Madrid para poner muchos globos y una mesa, alrededor de la cual se han reunido todos.

«🎂😍Feliz cumpleaños, mi niño, mi drama king, mi gusiluz, mi gizmo y mi gremlin. No paras de sorprendernos y solo tienes tres años 🤣 Energía en estado puro. Te amamos Alex ❤️ Espero que toda tu vida disfrutes como lo haces de cada momento. Nos gustaría haberlo celebrado con papá pero no ha podido ser esta vez. @sergioramos«, escribe Pilar Rubio junto a un vídeo del momento más especial de la celebración.

Pilar Rubio celebra el cumpleaños de su hijo Alejandro en casa

En esta fiesta íntima no han faltado muchos globos, entre los que había algunos normales, pero en otros hemos podido ver algunas de las aficiones que tiene el pequeño Alejandro. Y es que le gustan los animales, como los monos o las jirafas. Además, ha soplado las velas con sus hermanos mayores, que han estado muy pendientes de él, y su madre.

A pesar de la ausencia de Sergio Ramos, el futbolista ha querido mandar a su familia un mensaje muy bonito a través de esta publicación: «Os amo con todo mi corazón. Rn’R..!!❤️❤️😍❤️❤️», escribía el futbolista con mucho cariño, pero con pena de no poder haber estado en la celebración de cumpleaños de su hijo.

Aunque tienen cuatro hijos en común, la pareja siempre encuentra momentos para estar juntos y celebrar algunas fechas importantes. Hace apenas unos días, Sergio Ramos le dedicaba a Pilar unas bonitas palabras públicamente con motivo de su 43º cumpleaños.

Sergio destacaba hace unos días cómo es Pilar en la intimidad

«Pintas nuestra vida de sonrisas, ternura, belleza e inteligencia. Nos descubres el mundo a paso ligero y con mano firme. Nos lo das todo, porque te das tú, a mí, a nuestros hijos y por nuestra familia. No podía tener más fortuna que la de contar contigo a mi lado, por siempre. Te quiero con locura, mi amor. ¡Feliz cumpleaños, @pilarrubio_oficial! I love you to pieces! Happy birthday, my love ❤️❤️ #Rn’R #TogetherForever #MyLovesBirthday #EnjoyingLifeWithYou #DisfrutandoDeLaVidaContigo #GraciasPorSerTúConmigo«, escribe el futbolista para felicitar a su mujer.

Sergio Ramos destacaba de su mujer algunos aspectos que desconocíamos de ella hasta el momento. Y es que la definía como una persona que llena de sonrisas a todos los miembros de su familia. Además, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ se caracteriza por ser tierna e inteligente. Unas características que ha destacado y hecho público su marido.