Torito se ha pronunciado tras zarandear a Carmen Borrego y Alejandra Rubio en el directo de ‘Viva la vida’. Muchos espectadores piden su despido.

Este fin de semana Torito se convirtió en protagonista de ‘Viva la vida. El colaborador del magazine mientras emulaba a Rocío Jurado, zarandeó tanto a Carmen Borrego como a Alejandra Rubio, lo que provocó el enfadó de ambas. Carmen aseguró que le había hecho daño en una costilla y Alejandra mostró su ropa íntima por error, una situación por la que incluso abandonó el plató. Estos instantes se convirtieron en virales hasta tal punto que muchos espectadores cargaron contra el cómico, pidiendo incluso su despido. Vieron innecesaria su actitud y señalaron que había intentado ridiculizarla, algo que él ha negado en sus redes sociales. Consciente de la polémica, el de Menorca se ha pronunciado en Twitter tratando así de zanjar la polémica.

«¿De verdad, pensáis que levantar en brazos a dos amigas en directo y hacerles el juego del péndulo en plan broma es motivo de humillación, machismo, despido? ¿De verdad lo consideráis así? Que se le viera la ropa interior a Alejandra no fue en ningún momento mi intención, fue un accidente», ha comenzado diciendo. Sus palabras generaban cierta duda en sus seguidores, quienes sin dudarlo le han preguntado si esto ha tenido consecuencias en su trabajo. Torito ha explicado que no le han despedido, no obstante, quería aclarar su intención. «Que va hija, lo digo por tonterías que he leído por aquí, es muy fácil comentar un vídeo», ha escrito. Tal y como tenía previsto en su agenda, Torito estará en el plantel de colaboradores que este fin de semana entretendrán al público en ‘Viva la vida. «Os espero este domingo en @VivaLaVidaT5 para seguir liándola, prometo por esta semana no hacer el péndulo a nadie. Voy a pensar un regalito para Alejandra y Carmen que se lo han ganado», ha continuado.

Vídeo: Europa Press

Si bien Alejandra se tomó luego con su humor este accidente, Carmen dejó patente su enfado. «¡Vete a la mierda! No creo que fuera necesario. Me has cogido por una costilla, me has apretado y me has hecho polvo. Que se me vea todo me da igual», dijo la hija de María Teresa Campos. Alejandra Rubio, en cambio, volvió a plató tras comprobar qué se había visto en televisión y poco después escribió en sus redes sociales una frase con la que se demostraba que se había tomado todo con humor. «Hagas lo que hagas ponte bragas», escribió en sus stories la joven de 21 años. La hija de Terelu ha preferido no hacer leña del árbol caído para que así muy pronto esta anécdota forme parte del pasado.