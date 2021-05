Jorge Javier Vázquez se ha abierto en canal y ha revelado una de sus noches pasionales durante una escapada a Lisboa en ‘Supervivientes’

Este jueves, se celebró una nueva gala de ‘Supervivientes‘ donde Olga Moreno se volvió a emocionar y a romper a llorar al hablar de Rocío Flores. Pero más allá del clan Flores y de los Pantoja, Jorge Javier Vázquez se convirtió en protagonista de la noche por una inesperada confesión que pilló a todos desprevenidos. Ha hecho una picante confesión sobre una noche de juerga en una escapada a Lisboa, confesando así lo que hizo una noche a altas horas de la madrugada.

Jorge Javier Vázquez ha contado una anécdota de uno de sus viajes a Lisboa

Ha sido después de que Nela, la madre de Melyssa Pinto, que ha acudido para defender a su hija. Hay que recordar que la concursante ha pasado una semana muy mala y tuvo que ser atendida por los médicos tras sufrir una gastroenteritis aguda. Afortunadamente, cada vez se encuentra mejor, lo que le ha permitido volver a la convivencia con el resto de sus compañeros. Precisamente durante la defensa de la joven, a nadie le ha pasado desapercibido el acento portugués de la madre de Melyssa. Al escucharlo, el presentador ha recordado la aventura que vivió en una de sus noches favoritas en Lisboa.

Jorge Javier Vázquez, que es muy dado a viajar al país vecino, no se ha cortado a la hora de hacer una picante confesión sobre lo sucedido una noche en Lisboa, una ciudad que le encanta. «Yo lo he contado muchas veces, en Lisboa he llegado a fol*** en la calle, en una esquina. Era de madrugada, ya como las seis de la mañana. ¡Es que no había hoteles!«, ha explicado, dejando a todos los que estaban presentes ojipláticos. Sobre todo a la madre de Melyssa, que no daba crédito a lo que estaba escuchando.

La madre de Melyssa Pinto no daba crédito a lo que escuchaba

“Madre mía, ve eso mi abuela y se desmaya”, le ha dicho la portuguesa. A pesar de esto, el presentador ha querido tranquilizar y ha asegurado que a esa hora ya no quedaba nadie por las calles, por lo que era imposible que nadie viera lo acontecido. Aún así, la portuguesa seguía alucinando con lo que acababa de contar Jorge Javier Vázquez en el plató de ‘Supervivientes’ y delante del resto de colaboradores.

Además, este jueves, Melyssa se emocionó al recordar el cumpleaños de su progenitora. Le pidió a Jorge Javier decirle unas palabras y la concursante le dijo que «dile que la quiero mucho y que espero que haya tenido un día maravilloso y que cuando vuelva… Ojalá hubiera podido escribirle. Algo bonito pero no he podido», dijo. Aún así, el presentador le preguntó si le gustaría que fuera a visitarla a Honduras. Melyssa respondió que por supuesto pero que a su madre le da miedo el avión.