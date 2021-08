El colaborador de ‘Sálvame’ asegura que es una víctima de su exmujer y recalca que quiere probar su verdad con documentos para acabar con su «juego sucio».

A pesar de que las aguas parecían que estaban calmadas, el 21 cumpleaños de Anita Matamoros ha provocado que las heridas entre Kiko Matamoros y Makoke se vuelvan a abrir. Lejos de dejar atrás sus desavenencias, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha instado a su exmarido a que pase página y aprenda a comenzar una nueva etapa sin que el rencor esté presente en su vida. Ante esto, el colaborador de ‘Sálvame’ se ha mostrado cansado de tener que escuchar las declaraciones de la madre de su hija pequeña y ha lanzado una petición a la Justicia para que en las próximas semanas pueda contar la verdad de su historia.

Kiko Matamoros ha reconocido que no puede hablar abiertamente de su conflicto con Makoke puesto que tiene varios de los asuntos judicializados. Por ello, el colaborador de ‘Viva la vida’ le ha pedido a la Justicia que acelere los procesos para poder contar así la verdad de su historia con su exmujer de forma documentada para poner fin al «juego sucio». Aunque no ha especificado si lo hará siguiendo los pasos de Rocío Carrasco, lo cierto es que el padre de Diego Matamoros ha mostrado su hartazgo en tener que contestar a la madre de su hija pequeña y resalta que a lo largo de los últimos meses no ha parado de recibir agresiones.

«Creo que soy la única víctima de todo esto. Se me ha perjudicado en lo moral y en todo. Antes de que se cerrase el año fiscal, se me amenazó exhibiendo unos papeles en los que trascendía que no estaba declarando mis ingresos. Yo me remonto a la hemeroteca y que se vea quién habla primero y quién ha dicho que soy un padre de mierda», comenta apesadumbrado.

Kiko Matamoros se muestra dolido y ofendido ante el hecho de que los demás le utilicen para lucrarse e incide en que se encuentra indefenso al no poder hablar con propiedad. «Me parece una situación intolerable, mi hija tiene la inteligencia suficiente para poder discernir entre el bien o el mal. Hay una intención de perjudicarme, llevo sufriendo mucho tiempo y lo saben en esta casa y los directivos», lamenta.

Las vacaciones de Anita Matamoros en el barco del padre de Javier, el origen del conflicto

Para poner en antecedentes a la audiencia, Kiko Matamoros ha vuelto a remontarse al momento en el que su hija compartió una imagen en la que aparecía a bordo del barco del padre de Javier Tudela. Algo que no llegó a comprender debido a que durante el embarazo de Makoke el empresario le propició una patada en la barriga, según explica el colaborador de ‘Viva la vida’. «Tengo derecho a no perdonar y no olvidar. Se podían haber producido lesiones irreparables para mi hija», cuenta.

Kiko Matamoros revela que en su día intentó explicarle los hechos a su hija y esta tan solo se limitó a justificar que su presencia en la embarcación se debía a que era propiedad del padre de su hermano. «Fue poco contundente, no le estoy diciendo que rechace a su hermano», asevera. El tertuliano también confirma que meses después se volvió a enfadar por ver otras imágenes en la nave, así como con diversos miembros de la familia del padre de Javier Tudela. «Mi hija tiene que entender que a mí eso me duela y me produzca rechazo», finaliza.