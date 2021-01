Jessica Bueno está viviendo su tercer embarazo y ya empieza a notar los primeros síntomas, que no le permiten seguir con su vida normal

Fue a principios de año cuando conocimos la feliz noticia de que Jessica Bueno está esperando su tercer hijo, el segundo con el futbolista Jota Peleitero, que también tienen un niño al que llamaron Jota. Hay que recordar que la modelo fue madre de su primer hijo junto a Kiko Rivera, el pequeño Francisco. La buena nueva de que Jessica Bueno está a punto de formar la familia numerosa al anunciar que está embarazada por tercera vez es un aire de esperanza para este 2021, tras unos meses especialmente duros. A pesar del dulce momento que está viviendo, la modelo también está sufriendo los primeros síntomas de embarazo.

Jessica Bueno revela sus primeros síntomas de su tercer embarazo

A sus 31 años, Jessica Bueno está esperando a su tercer bebé. A pesar de que mantiene una vida saludable practicando ejercicio y una dieta sana y equilibrada, los primeros síntomas ya empiezan a hacerse notar. Actualmente, la modelo está estudiando un grado de Protocolo y Organización de Eventos en la Universidad Camilo José Cela (Madrid) y ocupa mucho tiempo estudiando, además del cuidado de sus hijos. A pesar de que está acostumbrada a llevar una vida ajetreada, la situación le está sobrepasando.

Tal y como ella ha asegurado, se encuentra en el segundo trimestre de embarazo y ha comenzado a sentir sus primeros síntomas. El cansancio empieza a aflorar. Así mismo lo cuenta a través de un Stories cuando intenta estudiar la materia universitaria: «Embarazada de cuatro meses y estudiar… no soporto el sueño que me entra«, asegura. Pero el problema viene después, ya que no puede tomar café. «Tarea complicada, no puedo tomar nada de cafeína», cuenta. Y es que lo cierto es que no es recomendable la cafeína para las mujeres embarazadas, algo que le facilitaría y mucho el poder seguir con su rutina.

La modelo reveló su embarazo para felicitar el Año Nuevo a sus seguidores

Fue la propia modelo y el futbolista que ahora milita en el Deportivo Alavés quienes dieron a conocer su dulce espera a través de sus perfiles personales en las redes sociales. Lo han hecho con una significativa foto, posando frente al árbol de Navidad y en compañía de sus hijos mayores. Jessica Bueno ya no puede ocultar su incipiente barriguita y parece que tampoco es su intención y es que el ceñido vestido marrón con el que posa para su feliz anuncio deja entrever que una nueva vida se está formando en su interior.

«Feliz año nuevo a todos!! Queríamos compartir con todos vosotros que entramos en el 2021 esperando a nuestro tercer pequeño o pequeña que nacerá el próximo verano🤍 Estamos muy felices e ilusionados y los hermanitos mayores ansiosos por su llegada 😌. Os deseamos una feliz entrada de año llenos de ilusiones , amor, felicidad, salud y más fuertes que nunca!!! 🤍🤍», escribía en la mencionada publicación la que fuera pareja de Kiko Rivera hace ya años.

Tras dar esta noticia el pasado 1 de enero, Jessica Bueno y Jota Peleitero recibieron un aluvión de mensajes de cariño y de enhorabuena. La modelo quiso agradecer todo el cariño recibido tras anunciar su estado de buena esperanza. Lo hizo compartiendo otro bonito mensaje: «Quiero agradecer todos los mensajes preciosos que he recibido desde anoche y que me hacen muy feliz», decía. Además, se enfrentaba al contratiempo de que apareciese en las fotos la barriguita: «Ya me estaba resultando un poco complicado que no se notase en las fotos😅 . Es verdad eso que dicen que el tercer embarazo la tripa sale muy rápido 🙈 . Mando Un beso gigante con todo mi amor!!», aseguraba.

Jessica Bueno presume de barriguita en las redes sociales

Desde que hace escasas semanas revelara que estaba embarazada de su tercer hijo, la modelo ha posado presumiendo de barriguita. Días después del inesperado anuncio, Jessica compartió una imagen en la que aparecía de lado y ya se dejaba ver su barriguita incipiente. En dicha fotografía, escribía lo siguiente: «I love my new situation (Amo mi nueva situación», decía. Además, escribía los siguientes hashtag: «#mamadetres #13weekspregnant».

Además, durante estos días también está recibiendo el cariño de sus perritos, Brandon, Rinco y Lucas, que no se separan de ella ni un instante. Sus mascotas también tienen ese instinto y saben que algo le ocurre a Jessica. Por eso, son muchos los mimos que le están regalando a su dueña. Sin lugar a dudas, una dulce espera para Jessica Bueno.