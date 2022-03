Penélope Cruz se enfrenta este domingo a una de las noches más especiales de su vida debido a su nominación a los Oscar 2022 gracias a su papel en ‘Madres paralelas‘. Una noche mágica que compartirá con su marido, Javier Bardem, quien ha obtenido su cuarta nominación gracias a su papel de Desi Arnaz en ‘Being The Ricardos‘. Orgullosa de su trabajo y de haberse dejado la piel a la hora de interpretar a Jesi en la película de Pedro Almodóvar, lo cierto es que la actriz llega a la alfombra roja de la gran fiesta del cine con una gran inseguridad, un miedo que le ha hecho poner los pies en el suelo todos estos años y con el que ha alcanzado el éxito.

Penélope Cruz es una mujer muy segura de sí mima. Sin embargo, a la hora de trabajar no quiere darlo todo por sentado y el miedo se apodera de ella. ‘Madres paralelas’ ha sido una de las películas más complicadas para la actriz y en medio de la promoción de la misma reconocía cuál era el secreto que ha hecho que pueda triunfar en este papel. «¿Por qué me gusta este oficio? Porque la esencia de este oficio siento que nunca se gasta. Siempre vas a estar inseguro, empezando de cero en cada rodaje, con cada personaje, siempre muerto de miedo al llegar», llegó a explicar en una entrevista en ‘El hormiguero’. Después, confesó que, como cualquier persona, sigue teniendo sus inseguridades: «El primer día (de rodaje) te juro que creo que me van a echar. Pienso: ¿y si me echan esta vez? Creo que también es sano tener trabajos así, no bajas la guardia nunca».

En esta importante cita, Penélope Cruz y Javier Bardem volverán a saltarse su pacto familiar y acudirán juntos a los Oscar. En concreto, tras los Premios Feroz, el matrimonio había acordado que tan solo uno de ellos acudiría a los Festivales de cine para que el otro pudiera quedarse con sus hijos, Leo (10) y Luna (8). Un pacto que también se saltaron en los Premios Goya, en donde acudieron juntos y deslumbraron a todos con su presencia.

Así lidian los hijos de Penélope Cruz y Javier Bardem con su fama

A pesar de haberse convertido en toda una celebridad, Penélope Cruz no olvida sus orígenes y les ha transmitido sus valores a sus hijos, quienes la inspiran todos y cada uno de los días. «Para mí la maternidad es la revolución interior más fuerte que yo he vivido desde el primer segundo», llegó a resaltar hace unas semanas en una entrevista en Cadena SER. Además, muy celosa a la hora de hablar de su vida privada, la actriz también hizo hincapié en que han intentado de enfocar su profesión con tal naturalidad de tal manera que sus hijos entiendan que es algo normal, a pesar de que «no es natural». «Intentas inculcarles qué hay detrás, el amor a la profesión, el valorar tener la oportunidad de dedicarte a lo que te gusta. Eso es lo más importante a la hora de transmitir algo sano sobre lo que nos está pasando. Darle la importancia justa«, confesó la de Alcobendas.

