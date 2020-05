Pedro Solá es el novio de Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero. Hace unos días, Elena volvía de Honduras después de haberse quedado a las puertas de la final de ‘Supervivientes’. Aunque fue el pasado martes cuando aterrizaron en Madrid después de tres meses aislados en el concurso, todavía no se han podido reencontrar con sus familiares. Y esto no ocurrirá hasta que no se celebre la final.

Elena Rodríguez no ha podido cumplir su sueño de ser finalista, pero está muy orgullosa de su paso por el programa. Ahora su pareja, Pedro Solá, que ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano durante todo este tiempo, ha dado la cara y no ha dudado en compartir con todos que está deseando reencontrarse con Elena.

«No estoy nervioso, tengo muchas ganas de verla», comenta en ‘El programa de Ana Rosa’. Pedro ha querido hablar sobre la relación tensa que ha mantenido Elena con Hugo Sierra, el padre de su nieto: «Lo que ellos tenían venía de atrás. Elena tenía interiorizado un dolor. No veo un conflicto exagerado», declara sobre las polémicas que han protagonizado los dos en la isla.

«La nominación era algo que entraba dentro de las posibilidades, pero no lo considero una traición. Elena hablará con él cuando tenga que hablar, pero es muy probable que la relación no exista», comenta sobre el acercamiento que han tenido en Honduras. Pedro, en cambio, considera que una vez retomen sus vidas en España, no habrá ningún tipo de relación entre ellos.

Sobre la reconciliación de Adara y su hermano

Durante la estancia de Elena Rodríguez en ‘Supervivientes’, Adara y su hermano, que nunca han tenido una relación estupenda, han conseguido arreglar sus diferencias. Esto es algo que preocupaba mucho a la concursante, que al enterarse, no dudaba en mostrar su felicidad.

«Para ella esto era muy importante. He sido testigo de la proximidad entre ellos, de la cordialidad…», asegura Pedro, que desde nuestro país ha estado pendiente de todo lo que se contaba de la familia de su pareja.

La polémica entre Adara y su padre, Jesús Molinero

La otra polémica de la que está al tanto Pedro es de la distancia entre Adara y su padre, Jesús Molinero. «A Elena no le va a sorprender las diferencias entre Adara y su padre, porque esto ya viene de lejos», dice rotundo y convencido de que a Elena no le va a llamar la atención que durante estos meses no hayan acercado posturas.

Jesús Molinero hablaba hace apenas unas semanas después de que Elena confesara los momentos que vivió durante su infancia así como de la mala experiencia que había tenido con algunas de sus exparejas. Él pareció darse por aludido y quiso dar su opinión al respecto.

Jesús Molinero aclaró en ‘Sálvame’ que se trataba de otra persona. Y decía que esperaba que Elena fuera más concisa en sus palabras cuando regresara a España. «Con el tema de Elena no quiero opinar. Cuando salga tendrá que explicar todo lo que dijo ayer y ya veremos cómo lo cuenta«, señalaba.

Minutos antes de que Jesús interviniera en directo en el programa, Adara, que se encontraba en el plató, abandonaba el set para evitar un cara a cara con él. Y es que a día de hoy no se hablan. Su padre no ha desvelado los motivos de su distanciamiento, pero mucho tienen que ver con su relación de amistad con Hugo Sierra.

La dura confesión sobre su infancia

Pedro también ha querido hablar sobre el que ha sido uno de los momentos más duros de la edición: la confesión de la dura infancia de Elena. «Esperaba que comentase algo similar porque lógicamente es algo que tiene mucho peso en su historia. Elena tiene debilidad por su madre, pero ella está malita y no se va a dar cuenta. Siempre que puede va a cuidarla. Es un tema que no va a perjudicar la relación de la familia. El padre de Elena es un ser maravilloso, va a saber llevar este tema», comenta.

No hay duda que para Elena entrar en este concurso ha sido toda una liberación, algo que también ve Pedro. «Veo una Elena muy cambiada, necesitaba liberarse de ciertas cargas emocionales. Es mucho más segura, la encuentro guapísima», decía demostrando que está deseando reencontrarse con ella.