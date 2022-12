Paz Padilla vuelve a la carga y es que se trae entra manos una nueva película y su regreso a la televisión tras su marcha precipitada de Mediaset y la imposición de que debe volver a ocupar su hueco en la cadena. En medio de esta trajín, la presentadora ha concedido una entrevista en exclusiva para la revista SEMANA, en la que habla largo y tendido con total tranquilidad sobre su futuro profesional, tanto dentro como fuera de la televisión, así como abordar otros temas más personales como la relación especial que mantiene con su hija, Anna Ferrer, o cómo la muerte de su marido le ha hecho replantearse su vida hasta el punto de volver a tomar los libros para estudiar pues, tal y como afirma, “ahora entiendo cómo funciona el cerebro y cuando lo sabes todo es más fácil”.

Pero la parte que más ha llamado la atención de la profunda entrevista que Paz Padilla ha concedido en exclusiva para SEMANA es aquella en la que entra de lleno a valorar su salida de 'Sálvame' y la relación que mantiene con algunos de sus antiguos compañeros. La presentadora es clara al sentenciar que "yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlo", aunque este mismo miércoles su excompañero de plató, Jorge Javier Vázquez, parece haberla respondido con contundencia: "Yo no tengo relación con Paz Padilla ni quiero tener, porque no me interesa. Me la jugó varias veces y no quiero nada con ella", para después añadir que "hay que ser mala".

Paz Padilla no quiere vivir en el rencor y prefiere dejar a un lado los problemas que antes vivió como si fuese un auténtico calvario. Aun así, es complicado. Su regreso a Mediaset le remueve viejos sentimientos, aunque ella tiene el firme convencimiento de que no hizo nada malo para propiciar su despido de la cadena, lo que al final se tradujo en su readmisión y su regreso.

