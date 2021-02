«No es un libro de autoayuda. Es un libro en el que cuento la historia mía y la de Antonio», explica la presentadora, que ha plasmado sobre el papel la enfermedad y muerte de su marido.

Cinco meses después de la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, Paz Padilla ha escrito un libro. En él ha reunido la dura experiencia vivida después de que le diagnosticasen un tumor cerebral a su pareja, así como el desarrollo de su dolencia y su fallecimiento. Lo ha hecho como una terapia que la ha ayudado a plasmar sus sentimientos. Y porque contando sus vivencias desea ayudar a personas que, al igual que ella, hayan pasado por algo similar, como la enfermedad pérdida de un ser querido.

«Cuando yo me senté en el ‘Deluxe’ e hice una entrevista mucha gente se extrañó muchísimo de cómo había llegado yo a acompañar a Antonio de esa manera o a aceptar la muerte de Antonio, el amor de mi vida. Yo ahí no llego porque sí», ha revelado la gaditana en ‘Sálvame’. Tengo un proceso de trabajo personal, de elaboración, de aceptación. En ese proceso me ayudaron grandes profesionales que fui encontrando. No acudí a ninguna consulta. Simplemente yo buscaba preguntas, quería entender qué es lo que le estaba pasando a Antonio y hubo muchas cosas que yo hice».

«Durante estos cinco meses me he dedicado a escribir. Me dijeron que podría ser una terapia para mí, poner en papel todo lo que yo pensaba. Lo he hecho. He escrito un libro. Lo he escrito como soy yo, con humor, y con momentos muy tristes. Es un libro en el que cuento la historia mía y la de Antonio», añadía.

«No es un libro de autoayuda, pero sí muestro todo lo que a mí me ha ayudado. Recomiendo el libro si te sirve, si lo necesitas. Te explico cuál ha sido mi proceso hasta llegar dónde estoy, a aceptar la enfermedad de Antonio, a acompañarlo a trascender, a aceptar el luto y llevarlo como lo llevo yo, de una forma sana», ha detallado la andaluza. «Detrás del libro hay grandes profesionales. Es un libro en el que vas a reír y vas a llorar. Es inevitable. La vida son luces y sombras».

El libro de Padilla «se va a publicar en abril, pero si lo buscas estás en plataformas digitales·, según ha señalado la humorista. Su título es «El humor de mi vida», «un título muy personal mío». Con él pretende ofrecer una referencia a quienes también busquen respuestas. «Espero que ayude muchísimo porque la gente tiene miedo a la muerte, no sabe enfrentarse a la muerte y no quiere aceptar la muerte. En esa ‘no aceptación entran en un pozo que es difícil salir. Dicen que la resiliencia es algo que se aprende con la experiencia. Si yo puedo ayudar… Ahora mismo tenemos 70.000 fallecidos, gente que no esperaba que se murieran sus padres, sus hermanos, sus amigos, que no ha tenido tiempo de prepararse para la muerte. En ese libro explico todo».

Padilla ha dejado claro que no se trata de un libro de dolor, sino de amor: «Es la historia mía. Es un libro de amor. Antonio era el amor de mi vida. El humor forma parte de mi vida y lo que me ha enseñado la superación». Tras terminarlo se siente bien consigo misma. Y útil para los demás.

«Es raro el día que no lloro»

«La muerte de Antonio ha sido para mí muy triste. Sigue siendo triste. Es raro el día que no lloro. Sé que será de por vida. Pero estoy tan en paz, con tanta calma, porque he aceptado que la muerte es un proceso natural. No podemos vivir con la muerte delante, pero tampoco en la espalda. A la muerte hay que llevarla aquí (señalando con la mano un lado)».

ara la actriz y presentadora, cuando nos enfrentamos a un problema es aconsejable entablar una conversación imaginaria con la muerte: «Le hablas a la muerte. ¿Tú crees que esto es para que yo me agobie?». Para ella afrontar la muerte como un proceso más de la vida la ha ayudado a crecer: «A mí me ha cambiado la vida espiritualmente. También muestro dónde encuentro Paz ahora».