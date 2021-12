Este jueves, Belén Esteban se convertía en la invitada estrella de ‘La Resistencia’ y no dudaba en desvelarle a David Broncano que tenía entre 40.000 y 100.000 euros en el banco después de la gran inversión que había hecho en su empresa, Los Sabores de la Esteban. Un día después, siguiendo sus pasos, Paz Padilla sorprendía a sus compañeros en ‘Sálvame’ y se atrevía a contestar a la famosa pregunta del programa de Movistar.

«Con los bolsos y todo lo que hago, estoy más tiesa que una mojama«, decía Paz Padilla en tono de broma para hablar del dinero que tenía en el banco. De la misma forma, la presentadora insistía en que no tenía una gran fortuna como la gente podría pensar. «Tengo muchas historias. Los empresarios tenemos que invertir para luego recuperar, y esto es un toma y un daca», aseveraba. Asimismo, la presentadora de ‘Sálvame’ prometía ser más concreta si Broncano le invitaba a su programa: «Se lo voy a decir».

Además de estar al frente del programa de las tardes de Telecinco, Paz Padilla abrió No ni ná, la tienda de moda que tiene en Zahara de los Atunes junto a su hija, Anna Ferrer. Además, la humorista posee una colección de bolsos de piel de Ubrique, una masía que alquila como casa rural en Girona y el bar madrileño Los Tunantes. La presentadora se encuentra inmersa en las grabaciones de ‘A simple vista’ y cuenta los días para despedir el 2021. Paz Padilla será la encargada de dar las Campanadas en Telecinco junto a Carlos Sobera y está completamente volcada en los preparativos de su vestido elegido especialmente para la ocasión.

Las Campanadas, el reto más difícil para Paz Padilla

Lo cierto es que Paz Padilla tiene un difícil reto por delante puesto que dar la bienvenida al Año Nuevo le recuerda a su marido, Antonio Juan Vidal, quien falleció el 18 de julio de 2020 como consecuencia de un tumor cerebral. Hace unos días, en su vuelta a ‘Sálvame’, la presentadora recordaba cómo vivió las últimas Campanadas que dio en la cadena junto a Jesús Vázquez. «El año que di las Campanadas estaba mi Antonio conmigo, ya estaba malito, a mí me costó, a él también… pero quiso estar conmigo y estuvo. Ha pasado un año, yo me encuentro más fuerte y creo que ya puedo decir que las cosas me van un poquito bien. Tengo ganas de que la gente tome las uvas conmigo y contagiar a la gente de felicidad y ganas de vivir», aseguraba.

La humorista está agradecida de las oportunidades que le ha dado la cadena, tanto en su nuevo espacio como al ponerse al frente de la Nochevieja en directo. Una noche en la que quiere alegrar a millones de espectadores con su derroche de energía y vitalidad. Dos cualidades que a procurado no perder a pesar de encontrarse en tan doloroso duelo. “Hemos pasado un año muy difícil todo el mundo”, destacó.

Una gran alegría que llegaba después de conocer que Lara Álvarez sería la encargada de sustituir a la humorista en los especiales de Navidad de Mediaset. Según adelantaba ‘YoTele’, los directivos del grupo de comunicación de Paolo Vasile tomaron la decisión de prescindir de Paz Padilla de estos espacios para así darle nuevos bríos a la programación. Suponía así la segunda vez que prescindían de ella al frente de un show de máxima audiencia. Recientemente la apartaban de ‘Got Talent’, donde formaba parte del jurado junto a Edurne y Risto Mejide.

Paz Padilla volvía al trabajo y se reincorporaba a ‘Sálvame’ después de pasar unos días junto a su hija en Egipto. La presentadora regresaba más delgada y confesaba que había pasado por un virus bacteriano y había perdido algo de peso. «Tengo una 34», comentaba para restarle importancia a la situación.