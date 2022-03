Paz Padilla se siente, en cierto modo, liberada. Su despido fulminante de Mediaset tras su enfrentamiento con Belén Esteban en ‘Sálvame’ el pasado 20 de enero, que terminó con su salida del plató y el abandono de su puesto de trabajo una hora y media antes, se saldó con la rescisión de su contrato con la cadena. Pero no es el fin de sus días en televisión y es que la otra moneda de la ruptura de la relación contractual con la cadena de Paolo Vasile es la libertad que tiene para acudir a otras cadenas para continuar con la promoción de sus otros trabajos lejos de la televisión. Esto le ha llevado este fin de semana al plató de ‘Preguntes Freqüents’ de la televisión catalana, donde ha hablado no solo de su obra de teatro, el motivo de su visita, sino también tratar su nueva vida sin encargos con Mediaset y lejos de la que ha sido su casa durante los últimos 13 años.

En la particular gira que Paz Padilla está realizando desde que tuviese su agenda profesional más liberada tras el despido de Mediaset, la presentadora ha hecho parada ahora en la televisión catalana. Lo hace en medio de una posible batalla judicial contra la cadena al considerar que ha sido despedida de manera improcedente, lo que le lleva a presentar ante un juez pruebas que sustentan su supuesta injusticia, al comprobarse que ella no ha sido la única trabajadora de ‘Sálvame’ en irse del plató para no volver cuando se ha cabreado.

No obstante, sobre este punto no quiere hablar en público y de cara a la galería ha querido tener unas palabras de agradecimiento hacia el programa que le dio la oportunidad de volver a brillar y en el que ha trabajado los últimos 10 años. “En ‘Sálvame’ he aprendido muchísimo”, asegura Paz Padilla, que además ha defendido su papel como presentadora de un programa tan polémico como el que ha conducido: “Cuando trabajas con la verdad aprendes a entender, a tener paciencia, a tener compasión, a amar… he aprendido muchísimo”.

“Solo puedo agradecer a Mediaset que me haya dado estos 13 años en los que creo que he crecido mucho profesional y personalmente. En ‘Sálvame’ no hay guion, lo que sucede, sucede”, defiende Paz Padilla su trabajo, ahora que lo ha perdido. Para muchos en las redes sociales, esto ha sido una forma de pedir perdón y tratar de estrechar lazos con la cadena por si algún día quieren contar de nuevo con sus servicios. Otros, en cambio, hablan de justicia y destacan que la presentadora no tiene más remedio que reconocer que la cadena le brindó una oportunidad única al ponerla al frente de su programa estrella y que estas palabras tan solo vienen a demostrar que es agradecida y suponen un adiós de manera cordial.

¿Qué hará Paz Padilla lejos de Madiaset?

Paz Padilla no parece especialmente nerviosa tras finalizar su relación contractual con Mediaset y es que, como así ha sentenciado: “No me va a faltar trabajo”. Esta afirmación la hace de manera tajante porque sabe que si no es al frente de un programa de éxito, será en el teatro, escribiendo libros, en su faceta como influencer, con su tienda de ropa o, llegado el caso, desligarse del mundillo y trabajar lejos de la fama: “Me da igual ser presentadora o fregar. Lo único que tengo claro es que voy a trabajar donde sea feliz. Hoy por hoy, lo soy en el teatro”.

La presentadora entiende este cambio de rumbo en su vida como una oportunidad de reinventarse y entender en qué punto está y hacia dónde quiere dirigirse: “Hay que frenar en la vida para preguntarnos qué es lo que quiero, dónde estoy, ¿estoy en el lugar que me corresponde?”. Ella ha realizado este ejercicio y no duda en sentenciar que “mi vida me gusta mucho y estoy rodeada de amor”.

