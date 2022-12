Paz Padilla se encuentra inmersa en la promoción de su nueva película, «A todo tren 2», en la que ha trabajado junto a Paz Vega y que la está llevando a visitar distintos medios de comunicación. Recientemente ha charlado con el espacio de laSexta ‘Más vale tarde’ sobre este proyecto. También ha ha desvelado por qué dejó de merendar en ‘Sálvame’ cuando trabajaba allí. «Yo dejé un día de merendar porque me dijo una: ‘Mira, Paz Padilla, me ha dicho una amiga mía que va a llevar al programa una tarta de hierba y que se va a hartar de reír con todos ustedes’. Y ya no tomé tarta, por si acaso», contaba entre risas, dando a entender que se trataba de una tarta hecha con marihuana.

Fue el pasado miércoles 30 de noviembre cuando Paz Padilla visitó el espacio de laSexta y reveló el motivo por el que dejó de merendar en ‘Sálvame‘. Iñaki López, uno de los presentadores del espacio, bromeaba con su antigua vinculación al programa de La Fábrica de la Tele: «Tú este horario te lo conoces muy bien, pero haciendo otros contenidos». A este comentario se sumaba Cristina Pardo: «Haciendo otros contenidos, pero ellos sí merendaban en directo, nosotros no». Ante los comentarios de los conductores, la exjurado de ‘Got Talent España’ decidió contar la razón por la que paró de comer por las tardes en el magazine vespertino de Telecinco. La tarde en la que llevaron una tarta hecha con marihuana decidió no probar bocado…

Paz Padilla, sobre su reincorporación a Telecinco: «Me gustaría hacer un programa divertido, gracioso, con humor»

«¿Se ha sorprendido alguien al verte aquí?», le preguntaba Iñaki López. A esto, la humorista le respondía que ella estaba muy contenta de estar allí: «Creo que los artistas tenemos que tener todas las puertas abiertas«. Cierto es que Paz Padilla está abierta a cuantas opciones se le presenten en la vida, tanto en el terreno profesional como en el personal. Recientemente se pronunciaba sobre su reincorporación a Telecinco, de la que aún se desconoce la fecha o el proyecto concreto: «Se están buscando opciones. Aún tengo un contrato con Telecinco… Hasta que no lo digan ellos, no puedo decir nada. Que hablen los jefes. Yo no hablo nada. Pero a mí me gustaría algo como lo que he ido haciendo hasta ahora. Un programa divertido, gracioso, con humor. Lo que ellos quieran».

Paz Padilla ha respondido también a los comentarios que ha hecho sobre ella Jorge Javier Vázquez . «Yo no tengo relación con ni quiero tener, porque no me interesa. Me la jugó varias veces y no quiero nada con ella”, ha sentenciado el presentador. Este se ha mostrado especialmente duro con ella y no la ha dejado en muy buen lugar. “Hay que ser mala”, decía en una entrevista reciente con Malbert en su popular podcast, ‘Querido Hater’.

«Si tú eres feliz por dentro no haces daño a nadie», ha dicho la andaluza en respuesta a las declaraciones de Jorge Javier Vázquez

Ante sus palabras, la gaditana ha compartido un vídeo en las redes sociales en el que deja claro que ella sigue su camino y que poco le importa hacer daño a los demás: «Como dice mi profesora, Mens sana in corpore sano. Hay que entrenar el cuerpo y moldear la mente. Lo maravilloso de moldear la mente es que si tú eres feliz por dentro, si tú tienes paz interior, nada te hace daño y tampoco haces daño a nadie… Es bonita la vida».