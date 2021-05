Quim Gutiérrez presenta su nuevo trabajo, la serie ‘El Vecino’, que se estrena en Netflix, pero ¿qué sabemos de la vida personal de esta actor que en 2007 ganó un Goya?

Quim Gutiérrez visita este miércoles el plató de ‘El Hormiguero’ para promocionar el estreno de su nuevo trabajo, la serie ‘El Vecino’, de Netflix. El actor coincide en este nuevo proyecto profesional con dos rostros conocidos, Clara Lago y Fran Perea. Ahora es el invitado al programa de Pablo Motos y habla de cómo ha sido trabajar en este nuevo proyecto.

Aunque cuenta con más de 261.000 seguidores en Instagram, el actor prefiere dedicar este espacio a mostrar algunos aspectos de su vida profesional. Las fotos que comparte son normalmente de los momentos que pasa durante los rodajes de sus proyectos cinematográficos o para mostrar el resultado de algunas sesiones de fotos. También nos ha dejado ver a sus mascotas e incluso algunos momentos divertidos que pasa cuando tiene tiempo libre.

Lo que no nos deja ver es cómo es su vida tras las cámaras. Quim Gutiérrez siempre ha sido de diferenciar su vida profesional de la personal, lo que le lleva a tener una actividad no muy intensa en las redes sociales. En estas plataformas no muestra a su pareja, Paula Willems, una modelo que prefiere seguir la misma idea que su pareja: no compartir fotos de él ni junto a él.

Pero, ¿quién es la responsable de la felicidad de Quim Gutiérrez? Desvelamos todo sobre Paula Willems, la joven de 23 años que lleva ya saliendo más de cuatro años con el actor. Se conocieron durante el verano de 2016 y ahora están prometidos, a la espera de poder darse el ‘sí, quiero’. Nació en Granada y su madre es holandesa y su padre, español.

Muestra en sus redes sociales la gran pasión que siente por la danza. De hecho, recibió clases. Ahora está estudiando Filosofía por la UNED, la universidad a distancia. Estos estudios los compagina con los de Nutrición y con su carrera como modelo. Paula Willems ha desfilado ya en las pasarelas de moda de Barcelona, Milán, París y Nueva York. Además, ha estado presente también en Mercedes Benz Fashion Week de Madrid.

La pareja ha optado siempre por llevar su relación alejada de la vida pública. No comparten publicaciones juntos, pero lo cierto es que llevan más de cuatro años muy enamorados. Ambos comparten muchas aficiones, como la cultura, el deporte, estar con la mascota que comparten y viajar. A continuación, os contamos todo sobre la novia desconocida de Quim Gutiérrez, que aunque tiene una profesión muy ligada a los medios de comunicación, casi nada sabíamos de ella: