La presentadora no se separa de su padre, aquejado de cáncer de pulmón y a quien acompaña en sus sesiones de quimioterapia. «Ya estamos más cerca del final», señala.

Al mal tiempo hay que poner buena cara. Si no, que se lo digan a Paula Vázquez. A la presentadora le ha tocado sobrellevar un duro revés: su padre padece cáncer. Pero, lejos de mostrarse triste ante esta situación, ha querido enviar un mensaje de ánimo a quienes estén atravesando por algo similar.

«Ya estamos más cerca del final»

En su perfil de Instagram, la gallega ha compartido una fotografía de su progenitor asistiendo a una sesión de quimioterapia. Sentada a poca distancia de él, muestra un dibujo realizado durante su visita a un centro hospitalario. «Tercer ciclo de quimio de papá… hoy ha sido un día largo pero ya estamos más cerca del final«, señala en su post. Asimismo ha transmitido unas bonitas palabras a los pacientes: «Mucho ánimo a todos los que estáis combatiendo al cáncer #SiSePuede 💪 #BesosALosAcompañantes».

Tras la publicación de esta imagen, los seguidores de Paula Vázquez le han mandado un montón de palabras de ánimo. «Toda mi energía bonita para vosotros @paulavazqueztv», escribía Óscar Higares. La cantante Diana Navarro también se sumaba a las cálidas respuestas con un «Vamos» y una ristra de emoticonos de aplausos.

«Nos combinamos para ir al médico»

El pasado 2 de agosto, la presentadora compartía otra imagen que mostraba cómo acompaña su padre durante su terapia. «Pues sí, nos combinamos para ir al médico #PadreEHija #DeTalPaloTalAstilla 😉 #QueNoFalteElHumor», explicaba tras subir una foto a su cuenta oficial que muestra cómo ambos vestían prendas en los mismos tonos terracota.

Su padre «está muy bien cuidado»

Este verano, Paula Vázquez no se ha separado de su padre, al que se siente muy unida. Así ha hablado de manera muy sincera sobre la dolencia de su padre: un cáncer de pulmón. «A todos los que me estáis mandando buenos deseos para mi padre, aquí le tenéis para agradeceros el cariño. ¡Está muy bien cuidado y con mucho y buen ánimo! Su carácter lo hace todo más fácil, siempre con bromas y regalando sonrisas. Y todos a su lado para darle el cariño que se merece. Pero si le conoces y le ves por la calle, por favor no me lo achuches que tiene las defensas bajas y él ya es muy cariñoso, pero a mí me da miedo por el coronavirus«, detallaba.