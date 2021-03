¿Cuánto ha engordado la actriz en su segundo embarazo? Ella misma lo desvela en su cuenta de Instagram con todo lujo de detalles.

En la recta final de su embarazo, Paula Echevarría se ha animado a compartir con su legión de seguidores en las redes sociales cuántos kilos ha engordado en su segundo embarazo. La actriz, que dentro de muy poco se convertirá en madre por segunda vez, ha publicado un video en el que muestra el efecto de la gestación en su rostro.

«Hinchadita a más no poder «

«Ahora mismo se puede decir que «tengo mucha cara», bromea, enseñando sin tapujos que está «hinchadita a más no poder«. Sus imágenes han provocado enseguida infinidad de comentarios de sus amigos. «Carita de “ya no queda nada», señala Paz Vega. «Estás preciosa», le recuerda Chenoa. Edurne, por su parte, le escribe: «Bonita». Toñi Moreno se suma a los halagos con un «guapa!». Y Natalia Verbeke comenta: «Parece que tuvieras 15 años», a lo que la asturiana responde: «Es lo que tiene plantarse 25 kilos en nueve meses, no hay relleno ni botox que lo mejore». De este modo ha detallado por primera vez a cuánto ascienden los kilos que ha ganado durante los meses de gestación.

«Me queda nada y menos«, ha confirmado, la intérprete, quien a sus 43 años espera con mucha ilusión la llegada de su segundo hijo, fruto de su relación con el exfutbolista Miguel Torres. En una reciente entrevista a la revista ‘InStyle’, la ex de David Bustamante ha reconocido que «acepto que soy una embarazada que engorda, estoy tremenda». Y es que a pesar de lo mucho que se ha cuidado a lo largo de los últimos meses, «haga lo que haga», le resulta complicado mantener la línea. «Hay mujeres que no, que se quedan como un hueso de aceituna, y yo no soy así», ha detallado.

Ha mostrado la nueva habitación de su bebé

Resignada ante su inevtable aumento de peso, Paula se ha centrado en los preparativos para recibir a su segundo hijo (el primero en común con su pareja). Hace apenas unos días subía a su cuenta de Instagram las fotos de la habitación de su bebé. «Aquí está la habitación de mi pequeño… lista para recibirle… 💙. El resultado ME ENCANTA!!!! Los muebles, los textiles, la decoración… TODO! Los tonos (por si en el vídeo no lo apreciáis bien) son verde agua, azul claro y mostaza claro… una combinación muy chula y nada «ñoña», comentaba, orgullosa.

«Otra cosa que quiero destacar es el papel.. es precioso! Y elegimos este por tres razones, una por los tonos que me encantan, dos porque no es demasiado infantil y otra porque a pesar de tener tanto dibujo, ninguno sobresale por encima de otro y creo que eso hará que no nos cansemos de verlo… Espero que os guste!», concluye.