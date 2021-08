La actriz es una enamorada de la decoración y nos ha abierto las puertas de la casa que posee en su localidad natal.

Un día después de mostrar su hartazgo ante las críticas que ha recibido por darle el biberón a su hijo, Paula Echevarría ha dejado claro que nadie le va a amargar sus vacaciones en Asturias. La actriz está disfrutando de unos días de desconexión en Candás para recargar las pilas antes de volver a su rutina diaria. En medio de sus días de relax para respirar aire puro, la influencer nos ha mostrado algunos de los rincones más especiales de la casa que posee en su tierra natal.

Paula Echevarría está enamorada de su casa asturiana y no es para menos. Gracias a sus redes sociales, hemos podido ver uno de los rincones más acogedores de la vivienda: una barra de de desayuno con dos taburetes a juego. El sitio idóneo para empezar los días por todo lo alto frente a los rayos del sol que entran por el ventanal para así coger fuerzas y disfrutar al máximo de su estancia en Asturias.

A pesar de que la actriz está enamorada de todas y cada una de las estancias de su hogar, lo cierto es que hay un rincón de la misma que es de lo más especial para ella. «Lo vais a ver mucho cuando esté por Asturias porque es perfecto para las fotos«, avanzaba junto a una imagen en la que podía ver una silla trenzada, una alfombra de mimbre y un gran espejo.

No es la primera vez que Paula Echevarría muestra en sus redes sociales el interior de su segunda vivienda. En concreto, hace tan solo unos días, recién llegada a Asturias, la actriz mostraba un rincón antes nunca visto: la mesa que preside su amplio comedor. Gracias a las instantáneas hemos podido comprobar que la decoración de las estancias están calculadas al milímetro y cuidadas al detalle. Una buena prueba de que a la actriz le gusta sentirse cómoda y reconfortada en todos y cada uno de los habitáculos de su hogar.

Paula Echevarría se pone al día con los suyos

Después de unos días de desconexión en Marbella, Paula Echevarría por fin puede disfrutar de la compañía de los suyos, de los de toda la vida, en su escapada a Asturias. Después de poner los puntos sobre las íes a todos los que le han criticado por no darle el pecho al pequeño Miki, la actriz se ha reunido con sus íntimas amigas de su localidad natal y se han puesto al día sobre todas las novedades de sus respectivas vidas.

Unos días en los que la protagonista de ‘Velvet’ comparte risas y confidencias prometiéndose a sí misma que no puede pasar tanto tiempo sin ver a su círculo más íntimo. Además, por si fuera poco, la asturiana no ha dudado en fardar del buen tiempo que hace en su tierra de origen dejando claro que no echa de menos el calor sofocante de la capital española.