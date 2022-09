A punto de estrenarse la octava temporada de ‘Got Talent España’, en Telecinco, Paula Echevarría se ha sentado con SEMANA para desvelarnos qué sorpresas nos deparará su primera vez como miembro de un jurado. La actriz, que acaba de regresar de unas merecidas vacaciones, nos habla de su ‘vuelta al cole’, su familia y a lo que no está dispuesta a renunciar en esta etapa tan tranquila que está viviendo, en la que nos asegura que está disfrutando al máximo de su vida personal, de su pareja, Miguel Torres, y de sus dos hijos, Daniella (14) y Miguel, de año y medio.

¿Cómo te lo has pasado este verano?

He estado un mes en Marbella y luego me fui a Asturias. Lo he disfrutado mucho con mis hijos y mi familia. He comido todo lo que he querido y no he hecho nada de deporte durante estos días.

Hay gente que hace sus propósitos en navidades, otros en septiembre… ¿Tú también los has hecho?

Propósitos todo el rato. Pero cumplirlos… Yo siempre hago deporte. No es que me mate, pero siempre hago algo, aunque ,como te he dicho, en verano no he hecho ni el huevo. Han sido dos meses sin hacer nada.

Pues luces impecable, me imagino que ser mamá de un niño pequeñito hará que no pares un solo minuto.

Debería considerarse deporte. Yo llego por la noche y me acostaría a la vez que él. Yo siempre me acostaba tardísimo, dormía poquísimo y ahora hay veces que me meto en la cama a las 8 de la tarde.

¿Cómo has podido compatibilizar tantas horas de grabación con tu papel de madre de un niño tan pequeñito?

Porque Miguel estaba haciendo el curso de entrenador, pero justo acabó en junio y empecé yo las grabaciones de ‘Got Talent’. Así que ha estado con él la mayor parte del tiempo y si no, también está su madre ( la de Miguel) que vive en Madrid. Yo también tenía un horario, me iba por la mañana y volvía por la noche, pero dormía en casa. Con lo cual nos hemos apañado.

La gente tiene muchas ganas de verte en este rol de jurado, muy diferente al de actriz. ¿Qué Paula no vamos a encontrar?

La que se ríe, la que baila, la que llora, la que discute… Todas.

Siempre te vemos interpretando papeles. ¿Te ha dado apuro mostrarte ante el público cómo eres tú?

Hay actrices que la gente no los conoce y no saben ni cómo hablan. Yo siempre he estado muy al lado de vosotros, me han visto mil veces hablar o decir chorradas… Creo que la gente me conoce muy bien, así que no es que vayan a descubrir nada nuevo. Me van a ver en una faceta nueva, juzgando a gente que viene a demostrar un talento. Pero eso sí, soy yo.

¿Qué es lo que más has disfrutado Paula de ‘Got Talent’?

Todo. Te metes en el teatro para grabar y es intenso. Esos dos o tres días libres que tenía estaba en mi casa y decía: “Que alguien me haga algo”. Porque, claro, estás acostumbrada a sentarte y que la gente te baile, te cante, te haga magia… Y en mi casa les pedía a mis niños que me hicieran algo porque me aburría. Es muy divertido. También tiene mucha responsabilidad. Yo me lo he tomado en serio porque al final estás jugando con los sueños de la gente. Según tu valoración y la decisión que tú puedas tomar esa persona va a continuar o no va a continuar.

¿Cómo se presenta septiembre?

El curso ha comenzado el primer día de septiembre a las seis de la mañana. Llegué de Asturias el último día de agosto y todavía no he deshecho ni la maleta. De momento voy a hacer esto. ‘Got Talent’ me ha venido como caído del cielo y en este momento que estoy disfrutando tanto de mi vida personal, me apetece seguir disfrutándola y ocuparme menos de otras cosas. Ahora, en breve, nos incorporaremos otra vez con las grabaciones de las semifinales y la final.

Se refleja en tu rostro la tranquilidad que estás atravesando.

No quiero hacer más cosas porque además no me da la gana. O sea, tengo mi marca de ropa, mis gafas, el perfume… y luego aparte tengo una vida donde mi hija ahora mismo me necesita casi más que hace unos años, porque está en edad adolescente, y luego tengo un bebé de un año. Estoy en el momento que me apetece estar.

¿Lo meterás en una guardería?

Sí, tiene que quemar un poco de energía.

Paula, eres actriz ¿Te apetece volver a subirte a un escenario?

Sí, me apetece muchísimo. Pero, por otra parte, esa es mi profesión. Me quita mucho tiempo y es mucha intensidad, por eso que me cueste tanto volver. Quiero vivir este momento de mi vida y disfrutarlo.

¿Te refieres a disfrutar de la maternidad?

Cuando nació Daniela, paré un año entero y cuando me incorporé no paré de trabajar a un ritmo muy intenso, eso me ha hecho perderme muchas cosas de mi hija, como llevarla al cole o ir a recogerla. Me jorobaba que si un día se ponía malita no podía quedarme con ella, que ojo, se quedaba mi madre o se quedaba la madre de David o lo que fuera. Pero son esas cosas por la que me cuesta volver. No quiero renunciar a ciertas cosas.