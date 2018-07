Paula Echevarría y Bustamante, criticados por exhibir a su hija para promocionar marcas

Además de ser una de las actrices de moda, Paula Echevarría tiene otras muchas facetas de las que no duda en presumir como la de modelo o la de influencer. Su cuenta de Instagram es una de las más seguidas de España y más de 2,3 millones de personas siguen con mucha atención todas las publicaciones que comparte, ya sean sobre su trabajo o su vida más personal.

Auqnue tener muchos fans está muy bien, también tiene un lado menos positivo y es que todo lo que comparte es analizado al detalle. Una de las últimas fotografías que ha compartido la de ‘Velvet’ ha generado una gran polémica y es que Paula, que aparece en la foto con su hija Daniella en una bonita pose veraniega, ha etiquetado a las marcas de ropa y complementos que lleva en la imagen, incluida una firma infantil cuya ropa lleva su hija.

Esto no ha gustado a algunos de sus seguidores, que la han acusado de utilizar a su hija. “Muy guapas. Pero si utilizas a tu niña para reclamo publicitario, no te quejes si luego le hacen fotos”, le escribía una usuaria. “Parece un árbol publicitario”, llega a asegurar otra por todas las etiquetas que hay, mientras otra persona insiste en que “utilizar a tu hija para promocionar moda infantil… no es correcto”.

Si bien David Bustamante también suele compartir imágenes de Daniella, los admiradores de la expareja ven una clara diferencia entre ambos: “Sé que puedes sacar a tu niña cuando quieras, incluso me encanta, pero entre tú y Bustamante hay una diferencia: tú la sacas para publicitar un hotel y él sólo para presumir de ella”.

Esta no es la primera vez que Echevarría se ve en una situación así. En diciembre de 2017 recibió la crítica de una usuaria que le escribía: “Cuando ellas quieren exponerlas todo está bien. Cuando van de tontas no cámaras”. En esta ocasión, lejos de quedarse callada, la actriz decidió responder y defenderse en tres puntos: “1. Usted nunca me ha escuchado ni leído en ninguna entrevista hablando de este tema en el que he aclarado 1000 veces que a mí no me importa tanto la ‘exposición’ de mi hija, la cual es preciosa y de la cual estoy orgullosísima, como el acoso que mi hija sufre cada día por parte de los paparazzi para conseguir esas fotos (5, 6, 7, 8 y los que hagan falta apuntándola con una cámara en el cole, en el parque, paseando, en la playa o donde sea sin preguntarse si es lícito…) 2. Usted nunca ha sufrido ese tipo de acoso y por tanto no tiene ni idea de lo que es ni de lo que habla… 3. Usted no tiene ni una pizca de educación para dirigirse en estos términos a mí, hágaselo mirar”.