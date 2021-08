Paula Echevarría no esperaba centrar todos los comentarios de su última foto en un detalle que sus fans han sabido captar a la primera. ¿Qué miran todos de su foto prefiesta en Marbella?

Paula Echevarría continúa emplazando sus días de asueto en Marbella, donde redescubre los placeres de la maternidad con su hijo Miguel tan solo cuatro meses después de dar a luz. Lo hace con su pareja, Miguel Torres, pero también con planes con sus amigas que le alegran las noches de verano con encuentros divertidos y oportunidades de presumir de las nuevas adquisiciones para su armario con outfits comentadísimos. Sin embargo, en su última instantánea los mensajes que ha recibido la actriz no han ido tanto por el modelito floral con la que ha acudido a su última cita con sus amigas en la Costa del Sol, sino en un detalle que no ha pasado desapercibido para nadie y que le ha encantado escuchar de manera tan recurrente, pues seguramente le ha levantado el ánimo recibir tantos halagos.

Los seguidores de Paula Echevarría, que ya suman una horda de más de 3,5 millones de personas, se han fijado en un detalle que la actriz no está dispuesta a disimular. Lo hacían tras ver cómo iba vestida, acompañada de su novio Miguel Torres, para acudir a una velada en La Zagaleta donde se encontraría con sus amigas, como Ana Antic. Si su look ha acaparado todas las miradas no ha sido esta vez por el deseo de conocer la firma que se esconde en su etiqueta o dónde poder encontrar la nueva tendencia que ha marcado, sino por cómo le estiliza la silueta de forma asombrosa, al mostrar cómo se ha recuperado en tiempo record de su último embarazo tan solo cuatro meses después de dar a luz a su segundo hijo, Miguel, que cariñosamente llaman Miki dentro de la familia.

“Estás divina, ¿pero no acabas de dar a luz?”, se preguntaba una de las seguidoras de Paula Echevarría, dando paso a más comentarios que apuntan a la misma dirección sobre la asombrosa forma en la que la actriz ha recuperado la silueta muy rápido y haciendo casi imposible pensar que en su cuerpo ha albergado una vida hace solo cuatro meses atrás. “Pensar que acaba de tener un bebé y está así de guapa”, le escribía otra persona o “qué tipín se te ha quedado, estás súper delgada, ese vestido te estiliza mucho”, dice otro. Lo que todos los mensajes que le han dejado a la intérprete en su última foto subrayan que la maternidad le ha sentado de maravilla, que su rostro está más luminoso en Marbella y que su cuerpo parece haberse modelado de manera milagrosa hasta el punto de lucir vientre plano en sólo cuatro meses. Una foto que está acaparando todas las miradas y cosechando cientos de interacciones.