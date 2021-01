Paula Echevarría ha esperado a la recta final de su embarazo para compartir con sus seguidores qué antojo tiene desde que conoció la increíble noticia.

Paula Echevarría está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida. La actriz está en la recta final de su embarazo, pero eso no le impide seguir desarrollando su día a día con normalidad, tal y como ella misma muestra a través de las redes sociales. De hecho, sigue centrada en una rutina deportiva adaptada a su estado para encontrarse mejor físicamente.

Aunque está inmersa en una rutina de alimentación equilibrada y ejercicio adaptado, Paula no puede evitar los antojos que le está produciendo el embarazo. Hasta ahora había preferido no compartirlos con sus seguidores, pero hace apenas unas horas anunciaba que tiene el mismo antojo desde el primer día de embarazo: «Y de este antojo hablamos? Este es desde el día 1 de embarazo… y no se me pasa. ¿Alguna se siente identificada?», preguntaba a la espera de saber si es algo normal.

Paula Echevarría también tiene antojos de embarazada: las aceitunas

Está siendo un año complicado en general, pero para Paula han sido unos meses de cambios. No solo por el embarazo. La actriz revelaba hace apenas unos días cómo ha cambiado su vida el confinamiento al que tuvimos que someternos desde el mes de marzo y durante tres meses. Su forma de vivir ha cambiado de manera radical.

«Sabéis una de las cosas que me ha enseñado el 2020? (y estos primeros 13 días de 2021…) A improvisar! Yo era una persona súper cuadriculada, de las de agenda… todo estaba apuntado! Y ahora? Me da la risa! Creo que hace un año que no hago un plan que se pueda cumplir a rajatabla! Covid, confinamiento, restricciones, Filomena, ola de frío… Una de mis frases favoritas siempre ha sido «Lo único constante es el cambio»… pero en el fondo no sabía aceptar cuando eso pasaba… Ahora sí… Nosotros cambiamos, la vida cambia, las circunstancias cambian y hay que saber aceptar y adaptar… Y sabéis qué? Vivo más tranquila ahora que antes! Buen día para todos! ❤», confesaba rotunda.

Su rutina ha cambiado de manera radical (y no por el embarazo)

Aunque era una persona muy de planear todo con antelación y de organizar sus días, no solo en el trabajo, también en el ocio, Paula Echevarría ha cambiado radicalmente su manera de actuar. Y lo ha hecho por todas las circunstancias que nos estamos encontrando desde hace unos meses en nuestro país.

Hacía mucho tiempo que Paula Echevarría no compartía a través de sus redes sociales una reflexión de este tipo. La actriz decidió hace un tiempo limitar sus publicaciones más personales. De hecho, la mayoría de instantáneas que comparte tienen que ver con sus looks, sus compromisos publicitarios o presumiendo de barriguita de embarazada.

Un año muy bueno para la actriz

A pesar de que están siendo unos meses complicados para todos, Paula Echevarría recibía la mejor de las noticias. Y es que el pasado mes de septiembre anunciaba que esperaba su primer hijo en común con Miguel Torres, un bebé que será niño y al que llamarán igual que el exfutbolista. «Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia… en unos meses seremos uno más! ❤», escribía la pareja muy emocionada. Su vida ha dado un giro radical en este último año, coincidiendo con la complicada situación por la que pasa nuestro país.