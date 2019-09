Paula Echevarría lleva al colegio a Daniella acompañada de Miguel Torres

Paula Echevarría nunca se pierde las fechas especiales. Las vacaciones se han acabado para su hija Daniella, que volvía este lunes al colegio después de un verano imparable. Su madre no ha dudado en acompañarla en su primer día de clases y no lo ha hecho sola. Pero no, no ha sido David Bustamante el que la ha acompañado, sino su actual pareja, Miguel Torres, que mantiene una relación estupenda con la hija de la actriz.

10 Paula Echevarría vuelve a la rutina después de las vacaciones 9 Desde que Miguel Torres anunciara su retirada del fútbol profesional, no se ha despegado de la actriz. Y es que parece que ha instalado su residencia a Madrid definitivamente, donde vive Paula Echevarría. Después de un verano de no parar, ya están de vuelta a la capital para volver a la rutina, por lo que será habitual ver a la pareja llevando a Daniella al cole. La primera en bajarse del coche era Daniella, que desde el primer día lleva ya el uniforme del colegio al que va. Su madre se bajaba del coche del copiloto para acompañar a su hija a la puerta en su primer día. Miguel Torres, que llevaba el coche, acudía a aparcarlo para más tarde unirse a su pareja, que ya salía de las instalaciones del colegio. 8 Ha acompañado a su hija Daniella a su primer día de colegio 7 Daniella se iba rápido para evitar ser fotografiada 6 5 Paula ha vuelto a dar una lección de estilo Daniella convive con la prensa desde muy pequeña, por lo que está acostumbrada a ver a fotógrafos cerca de sus padres. Sin embargo, en su primer día de cole ha preferido pasar desapercibida. Nada más bajarse del coche, ha cogido su mochila y se ha ido para dentro lo más rápido posible. Su madre era la encargada de cerrar la puerta del coche. Después de que la actriz acompañara a su hija, Miguel Torres la esperaba fuera. A la salida, hemos visto a la pareja dada de la mano y con un rostro serio. 4 Han salido de la mano del colegio después de dejar a Daniella 3 Miguel Torres ha preferido agachar la cabeza para pasar desapercibido Paula no ha querido dirigir muchas palabras a la prensa que se encontraba en el parking del colegio. Tras dejar a su hija, Paula y Miguel han vuelto al coche para dirigirse de vuelta a sus compromisos. Y es que el verano ya ha acabado y toca volver a cumplir con los proyectos profesionales del nuevo curso. Sin embargo, han disfrutado de un verano increíble. La pareja hacía las maletas para disfrutar de un viaje de lo más romántico por Italia. Después, se dirigieron hasta la tierra natal de la actriz para estar unos días en familia. Allí precisamente celebraban el cumpleaños de Daniella por adelantado. Para poner fin a sus vacaciones, se trasladaban hasta Marbella, donde el futbolista tiene algunos negocios. Así es el hotel de lujo en el que se alojan Paula Echevarría y Miguel Torres en Marbella 2 Han sido un verano increíble, pero toca volver a la rutina 1 En Madrid junto a Miguel Torres