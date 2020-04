El cantante Pau Donés ha publicado una fotografía en el hospital junto al equipo médico que trata su enfermedad, cáncer de colon, que hace un año lo obligó retirarse durante un tiempo del panorama musical.

El cantante, decidido ya a volver a tocar la guitarra y cantar, anunciaba el regreso de Jarabe de Palo la semana pasada. Al anunciar su vuelta al trabajo resultó impactante el enorme cambio físico que ha experimentado en estos 15 meses retirado de los escenarios. Su aspecto refleja las secuelas de su desgarradora lucha contra la enfermedad.

Su nueva canción, ‘Vuelvo’, ha sido la excusa perfecta para reencontrarse con su público y reaparecer en las redes sociales. Se trata de un ‘single’ que ha presentado públicamente de una manera muy particular: desde el balcón de su casa de Barcelona, ya que el lanzamiento lo ha pillado en pleno periodo de aislamiento.

Pasa por «chapa y pintura»

Sin embargo, tras este largo periodo el vocalista ha retomado su carrera con muchas ganas. También con sentido del humor. En una divertida foto junto al personal médico que supervisa su caso, escribe: «Hello hello! Hoy chapa y pintura» en la cuenta oficial de Jarabe de Palo. La imagen muestra a los profesionales sanitarios ataviados con batas y con mascarillas en sus rostros, tal y como aconsejan las autoridades para frenar el avance de la pandemia.

Listo para su vuelta a la música

Optimista y con las pilas puestas, Pau ha explicado que no encontraba motivos para retrasar su regreso a la banda. «Quizás podíamos haber esperado un poquito… pero ¿para qué? Teníamos canciones nuevas, ganas de compartirlas y muchas ganas de volver a hacer música. En un par de semanitas estamos estrenando el primer sencillo», ha anunciado. A principios de septiembre estiman que tendrán «el trabajo completo», o sea, el álbum.

Sobre giras, conciertos y demás recitales… aún habrá que esperar. «Tenemos unas ganas locas, pero tal y como están as cosas habrá que espera un poquito», ha detallado en la cuenta oficial de Instagram de su grupo.

Así ha sido su regreso

Pau Donés ha utilizado las redes sociales para anunciar su esperado regreso y compartir la feliz noticia de su retorno con sus admiradores. «Cambié canciones por amor y libertad, mientras pensaba en volver a ser cantante. Vuelvo hoy para quien quiera escucharme, vuelvo hoy mientras el cuerpo aguante, vuelvo hoy por mi gente, vuelvo y aquí pienso quedarme para siempre. Vuelvo porque de nuevo la música a mi cabeza ha vuelto. Vuelvo porque pisar el escenario es en lo único en lo que pienso. Vuelvo a hacer lo que siempre he querido hacer. Si la vida te da palo, Jarabe de Palo”, cantaba desde el balcón de su vivienda en la capital de la Ciudad Condal.

El culpable del forzoso parón de Pau Donés fue un cáncer de colón que lo obligó a alejarse temporalmente de las tablas. Se lo diagnosticaron hace cuatro años. Y desde el primer día batalló para recuperarse. No fue hasta finales de 2018 cuando sintió la necesidad de hacer una pausa. “El 1 de enero paro. Y me voy. Lejos. Llevo 20 años a tope y necesito hacer un cambio. Me lo merezco”, explicaba al anunciar una retirada que entonces le resultaba necesaria. «Adiós, pero hasta luego. No sé cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero volveremos».

Luchador incansable contra el cáncer

Entonces, reconocía que se sentía algo cansado y que tenía ganas de pasar más tiempo con sus seres queridos, en especial su hija Sara, de la que no quería perderse su adolescencia. “Hemos tenido la oportunidad de compartir un montón de canciones con vosotros, de formar parte de alguna manera de la banda sonora de vuestra vida y también de la nuestra. La música nos ha conectado estos 20 años y os lo súper agradezco”, decía en su despedida. «Llevo ya mucho tiempo queriendo parar, y me conviene además, no por una cuestión de salud, porque estoy bien, es por salud mental en todo caso y por ganas de hacer otras cosas».

En la Navidad de 2019 manifestaba un mensaje que todos deberíamos tener grabados a fuego en nuestras conciencias: “La vida es urgente. La vida es una y ahora, y hay que vivirla a tope, con intensidad”. Sobre su lucha contra el cáncer decía a ’20 Minutos’: «Me gustaría que la gente no relacionara tanto el cáncer con la muerte y que fuese más consciente de los avances que se están haciendo en la investigación oncológica, por ejemplo en el cáncer de mama».

Ahora, tras más de un año centrado en su familia, sus seres queridos y en su propio proceso de recuperación, el músico ha recuperado la ilusión y las energías suficientes para ponerse de nuevo delante de un micrófono y hacer lo que mejor se le da: escribir y cantar canciones. Su público está encantado con la decisión.