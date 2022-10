Este miércoles ha contado toda su verdad sobre el hombre al que califica como «strong semen»: José Ortega Cano. Su vínculo con el ex de Rocío Jurado ha puesto en jaque al hombre que más titulares copa en el corazón de España. Patricia Donoso se ha sentado en el plató de ‘Sálvame’ para contar nuevos detalles de su relación con el torero. «Todo esto se ha ido de las manos», ha arrancado diciendo en su entrevista con Jorge Javier Vázquez. «Veo que está enfadado otra vez y grita. Me gustaría saber por qué niega las cosas. Eso me hace decir ‘hasta aquí hemos llegado’. Si está cuestionando mis palabras, yo voy a demostrar que sí». No comprende por qué el de Cartagena se empeña en negar que existió algo entre ellos: “Me da mucha rabia que Ortega Cano me niegue, y por eso ahora voy a contarlo todo… Me gustaría que me dijera la razón por la que niega las cosas, es ridículo».

«Patricia se ha pagado sus billetes de avión, su hotel y no hemos tenido que pagar absolutamente nada», ha aclarado el presentador al principio de la entrevista. En ella, la psicóloga y penalista afincada en Miami ha vuelto a contar cómo comenzó su flirteo con el diestro, que según ella tuvo lugar durante un viaje en el tren de Alta Velocidad. «Lo tiene que recordar Ana María Aldón porque vamos en el AVE. Él me dice que se quiere venir a mi finca. Llama a Ana María y le dice que busque el teléfono de unos amigos de Ciudad Real… quería una coartada para bajarse en Ciudad Real y ya estábamos en Puertollano». Donoso ha relatado que en aquel viaje, en el que Ortega Cano iba «en turista porque no quería pagar el Business del AVE», este le metió la mano por debajo de la ropa. Nunca llegaron a tener relaciones íntimas, pero sí hubo una «historia» que terminó por su manera de comportarse: «Me decepcionó lo grotesco de la situación».

«No me extraña lo que se está contando de él», afirma Patricia Donoso

En su encuentro con Jorge Javier, Patricia Donoso ha respondido a las acusaciones que Rocío Carrasco ha hecho del diestro, al que acusa de haber tenido un comportamiento agresivo con su primera mujer: «Viendo la última cara que ha dado conmigo y el comportamiento que ha tenido conmigo, no me extraña lo que se está contando de él. Si lo han dicho, será porque es así… Son temas muy delicados». La mujer que asegura haber sido amiga especial de Ortega Cano ha hablado también de su crisis matrimonial con Ana María Aldón: «Él no la quiere dejar».

«Me he enrollado con Ortega Cano. Eso lo saca Lydia Lozano, con gran acierto como siempre. Me enrollo con él en España en una feria de Sevilla o un Rocío, ahora no me acuerdo. No nos acostamos. Él no estaba casado en aquel momento, pero estaba viviendo con Ana María y además estaba embarazada. Íbamos él y yo de Sevilla a Madrid en el AVE y nos íbamos a quedar en mi finca de Ciudad Real, pero su hermano lo esperaba en Madrid y no pudo ser». Estas son las explosivas declaraciones con las que Patricia Dono abrió la caja de Pandora en televisión y desató una inesperada polémica en la vida de Ortega Cano.

«No llegamos a mayores», explica Patricia Donoso de su relación con Ortega Cano

Patricia Donoso puso fin a su relación con el torero, con el que no llegó a tener una relación física, porque él la decepcionó: «No llegamos a mayores porque le pido un favor para Rafa Cremades, periodista, le da la primera entrevista de algo y llega un momento en el que dice que ‘su mujer está con náuseas‘ y yo ahí es cuando digo que hasta aquí hemos llegado. No estaba casado, estaba conviviendo con Ana María, pero da igual. No llegamos a más porque no era el momento«. La abogada, que no oculta tener predilección por los hombres «de más de 50 años», sostiene que «hay testigos» de que mantuvo un idilio con Ortega Cano.