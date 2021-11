Desde que Anabel Pantoja celebrara la gran fiesta de su boda, su relación con Kiko Rivera se rompió por completo. El hecho de que la colaboradora de televisión decidiera seguir adelante con los planes de la fiesta tras la muerte de su abuela, Doña Ana, no sentó nada bien al DJ. que decidió no asistir a la celebración e incluso puso punto y final a su relación con su prima. Poco después, él se sentó en un plató de televisión, concretamente en el ‘Deluxe’ para hablar de todos los conflictos familiares. Si bien es cierto que durante un tiempo se negó a pisar ningún plató de Telecinco, regresó y habló de todos. Incluida de Anabel Pantoja. «Mi prima Anabel tiene miedo a alguien de Cantora», dijo refiriéndose a ella. «Si no vas a ver a tu padre, que es tu padre, y luego a la tita. Pero tiene pánico, porque en cuanto ella se equivoca un poquito, toma, lanza. Ha pasado otras veces. Tiene pánico», declaró.

Vídeo: Europa Press

Anabel Pantoja no ha respondido a las duras acusaciones de Kiko Rivera

Unas duras declaraciones a las que todavía no ha respondido la propia Anabel Pantoja, que cada día está más desvinculada de las polémicas familiares y de la televisión, como así publicaba la revista SEMANA este miércoles en exclusiva, ante la determinación de la sobrina de Pantoja de dejar ‘Sálvame’ para «trabajar dignamente», aunque después quiso desdecirse. Anabel ahora tiene un nuevo trabajo como influencer y promocionando sus propias joyas por lo que no tiene tiempo de acudir al programa de televisión. Cada vez intenta proyectar una imagen más seria como influencer y eso lo hace desvinculándose todo lo posible de los conflictos familiares.

Vídeo: Gtres

Son muchas las ocasiones en las que Kiko Rivera ha desvelado que no tiene «ni oficio ni beneficio» y que tan solo le favorece tener el apellido Pantoja por lo que consiguió su puesto de trabajo en ‘Sálvame’. Ahora que la sevillana ha dejado su puesto de trabajo en ‘Sálvame’, su primo se queda con argumentos de que tan solo quiere vivir de la televisión y de sus conflictos familiares. Ahora está completamente centrada en su papel como influencer y en trabajar con otras marcas para potenciar su imagen.

La colaboradora de televisión está ahora más centrada en su papel como influencer

Con más de millón y medio de seguidores, Anabel Pantoja quiere desvincularse de su papel como colaboradora en televisión y se centra en su papel como influencer. Además de lanzar su nueva colección de joyas y de promocionarlas, también trabaja con diferentes marcas publicando contenido a través de sus redes sociales. Lo cierto es que ahora ya está muy desvinculada de la televisión, lo que le está permitiendo encontrar más trabajo como influencer y creadora de contenidos. Todo esto está dejando sin argumentos a Kiko Rivera que la atacaba con dureza por su papel como colaboradora en el programa de Telecinco.