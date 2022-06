Han sido meses de mucho trabajo tanto para el actor como para la cantante, quienes además han trabajado juntos. Ahora es el momento de descansar, recargar las pilas y desconectar. Eso es precisamente lo que están haciendo Aitana y Miguel Bernardeau. La pareja está disfrutando unos días de merecido descanso en Ibiza, donde cada año se desplazan por esta época para vivir unos días junto a la familia de él. Hay que recordar que el actor es hijo de Ana Duato, quien se lleva de maravilla con su nuera, Aitana.

Todos los años el clan se traslada hasta la isla pitusa para disfrutar de un verano en un lugar idílico. Son muchas las veces que son fotografiados durante una agradable jornada en alta mar o a orillas de la playa dándose un agradable chapuzón. En esta ocasión, la pareja de tortolitos se ha dejado llevar y se han comido a besos durante una jornada en la playa. Además, también hubo tiempo para las risas, las charlas, los juegos fuera del agua y una partida con las palas.

Aprovechando el cumpleaños de la cantante, que cumplió 23 años el pasado lunes 27 de junio, quiso soplar las velas junto a su pareja. Y es que antes de la llegada de Aitana a Ibiza, Miguel Bernardeau pasó unos días en solitario junto a su familia a la espera de su novia. Ahora que ya están todos juntos, ha sido el momento perfecto para celebrar el cumpleaños de la cantante por todo lo alto. De hecho, cenaron en uno de los locales de moda de la isla pitusa donde sopló las velas tras una agradable velada gastronómica acompañada por su pareja. Ambos degustaron los platos de Cova Santa, un restaurante ubicado en el corazón de Ibiza, entre las verdes montañas de San José, y construido alrededor de una cueva natural esculpida por el agua durante miles de años. Un enclave único para soplar las velas.

La actriz se ha mostrado muy agradecida ante el aluvión de muestras de cariño que recibió por su 23 cumpleaños: «Doy gracias a la vida por todo lo bonito que me ha regalado estos 23 años, pero sobre todo a mi familia y amigos. Da igual lo que hagas en tu vida si no estás rodeado de la mejor compañía, y de la gente que quieres. Me queda mucho por vivir, esta claro, pero siempre es bonito agradecer y darse cuenta uno de lo afortunadx que es, yo sin duda lo soy. De nuevo gracias, os quiero», dice.

Aitana está pasando un dulce momento profesional. Actualmente la vemos como coach de ‘La Voz’, en Antena 3. Además, va a rodar su primera película en Netflix y debutó como actriz en ‘La Última’, una serie original de Disney +, que ya ha terminado el rodaje y que comparte pantalla con su novio. De momento, se desconoce la fecha de estreno de la misma.