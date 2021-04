Nuestros rostros conocidos disfrutaron en 2019 de una Semana Santa increíble en sus tierras o viajando fuera de ellas cuando no sabían que sería la última antes de la pandemia. Repasamos qué hicieron nuestros famosos durante las vacaciones en abril de hace dos años.

La llegada del coronavirus ha cambiado de una manera radical nuestras vidas. El 14 de marzo de 2020, la forma que teníamos de vivir se ponía en pausa después de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, decretara el Estado de Alarma en nuestro país. Nos tuvimos que encerrar en casa durante tres intensos y largos meses, y solo podíamos salir para hacer la compra. Desde ese confinamiento, nada ha sido igual.

Y es que hemos aprendido a vivir con una incertidumbre constante. De hecho, es muy complicado organizar planes a medio/largo plazo, ya que las restricciones que impone cada comunidad autónoma hace que no sepamos si podremos hacer algo de aquí a una semana vista. A esto se suma que las fiestas que celebramos en España se hayan tenido que suspender por el momento y hasta viajar a otro territorio español se ha vuelto un problema.

La pasada Semana Santa estuvimos encerrados en casa. Este año no llegamos hasta ese extremo porque tenemos la posibilidad de hacer planes controlados en el lugar en el que residimos, pero es cierto que no se celebran estas fiestas tan especiales para muchos. La última vez que pudimos celebrar una Semana Santa normal fue en el año 2019. Tuvo lugar entre el 14 y el 21 de abril, y nuestros famosos optaron por una variedad de planes. Y sí, no todos estuvieron viendo procesiones.

Eva González pudo viajar hasta Sevilla para ver la Semana Santa

Eva González tuvo la suerte de viajar primero a Mairena del Alcor, Sevilla, su tierra natal. Allí pudo ver los pasos de su hermandad, en la que precisamente su padre era hermano. Su hijo Cayetano tuvo la suerte de presenciar las imágenes de esta hermandad junto a su madre, como la presentadora de televisión mostró en sus redes sociales. Después no se quiso perder la Semana Santa de la capital.

Un plan diferente hizo Laura Matamoros. En 2019 decidió darse un tiempo con Benji Aparicio e inició una relación con Daniel Illescas. Con este último y otras amigas ‘influencers’, la hija de Kiko Matamoros hacía las maletas durante la Semana Santa de hace dos años para viajar al otro lado del mundo.

Laura Matamoros tuvo la suerte de acudir al Festival de Coachella

La joven no quiso perderse el festival de Coachella, que se celebra cada año en Los Ángeles. Con la pandemia, este evento tuvo que cancelarse para evitar las aglomeraciones y por tanto, los contagios por culpa del coronavirus. Durante 2019, este festival dio el pistoletazo de salida el 12 de abril, fecha en la que Laura consiguió encontrar hueco en su agenda para viajar hasta allí y disfrutar de la música en directo.

Pero no fueron los únicos rostros conocidos que disfrutaron al máximo de sus planes de Semana Santa, sin saber que era la última que celebraríamos antes de la llegada de la pandemia a nuestras vidas. Algunos optaron por mantener las tradiciones y ver los pasos de Semana Santa en sus tierras. Otros, en cambio, decidieron hacer las maletas para irse a destinos de playa o incluso desconectar en la naturaleza. A continuación, os mostramos todos los planes que hicieron los famosos cuando se podía viajar con normalidad durante la Semana Santa de 2019: