El hijo de Makoke y su novia han compartido una foto de la primera ecografía del hijo que esperan en común.

Hace tres días conocíamos la buena noticia: Javier Tudela será padre por primera vez. El hijo de Makoke y su novia, Marina Romero, darán la bienvenida a su primer retoño el próximo mes de julio. El acontecimiento ha llenado de alegría el hogar de la colaboradora de ‘Viva la vida, que se estrenará como abuela en 2021 a los 51 años.

El encargado de desvelar la noticia del embarazo la novia Javier Tudela era Kiko Hernández, quien anunciaba en ‘Sálvame’ que lanzaría «un bombazo» relacionado con uno de los colaboradores del programa. «Hay una persona muy conocida de ‘Sálvame’ que está esperando su primer hijo», decía. «Si lo que dicen mis fuentes se confirma y no me han engañado, María José alias Makoke va a ser abuela porque Javier Tudela está esperando su primer hijo. Hemos llamado a la abuela, al abuelo, al nene, a la nena, al papá, a la mamá. Todo el mundo está apagado curiosamente hoy. Y esta gente cada que lo llamamos contestan», subrayaba. Minutos después de hacer el anuncio se confirmaba la gran noticia: Tudela será papá este año y hará abuela a Makoke, quien ha dejado claro que no le gusta la palabra «abuela».