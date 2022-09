El culebrón sentimental en el que se ha convertido la ruptura entre Tamara Falcó e Iñigo Onieva, apenas unas horas después de anunciar su compromiso, sigue dando que hablar. Los últimos días están siendo una auténtica vorágine para la hija de Isabel Preysler, quien está decidida a seguir su camino en solitario tras ver las imágenes de su ya exnovio besando a otra joven en la última edición del festival de música Burning Man en Estados Unidos, hace un par de semanas. En su reaparición ante los medios de comunicación, el pasado martes, la marquesa de Griñón dejaba claro que ya no hay vuelta atrás. La reconciliación es «imposible», decía, en un acto celebrado en el Teatro Real donde fue aplaudida y arropada por la prensa. Pero, ¿cómo reaccionó el diseñador de coches y relaciones públicas al verla hablando de manera tan rotunda? Por fin se conoce su reacción. «Iñigo Onieva está destrozado y llora sin parar… Sus palabras fueron: ‘La he perdido para siempre. Está muy entera», dijo, según ha señalado Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’ este miércoles.

Después de que Tamara rompiese con él, Iñigo Onieva está hundido. El pasado fin de semana emitía un comunicado pidiendo perdón públicamente a la aristócrata. «En los vídeos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberle hecho daño», se podía leer en la misiva. El madrileño ha pasado horas terribles, en las que se ha debatido entre el dolor, el arrepentimiento y la desesperación. Lo único que desearía ahora es poder reunirse con Tamara para hablar con ella y poder solucionar las cosas. Pero verla -hace tan solo 24 horas- tan «entera» y tan decidida a pasar página lo ha hundido aún más. Se ha dado cuenta de que tiene muy difícil, si no imposible, la tarea de reconciliarse con ella.

Tamara Falcó no se plantea reconciliarse con Iñigo Onieva

Basta con analizar las declaraciones de Tamara Falcó en el que fue su primera cita de trabajo tras salir a a luz el polémico vídeo de Iñigo Onieva para entender que no piensa volver con él. «Lo primero es que quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado, a mis amigos que han estado visitándome, a mi familia. Y ahora ya. ¿Cómo estoy yo? Ha sido todo muy reciente. Estoy un poco en estado de shock pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. Si todas estas noticias hubieran salido estando casada o peor, con familia, ya es que habría sido terrible. Yo la verdad es que si yo no llego a tener esos vídeos, yo… yo la verdad es que decidí apostar por mi exnovio. Lo llevé hasta el final. Hasta que vi que era verdad», arrancaba diciendo.

«El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese. La verdad es que nosotros, es difícil de creer y aunque él se dedicaba a la noche y a los viajes, yo creo que una relación tiene que darte una libertad. La base es la confianza. Sí, a él le gustaban hacer esas cosas y no había problema. Pero claro, con unos límites. Yo no sabía que estaba abusando de mi confianza», añadía. Estas palabras han caído como una losa a Onieva. Aún le cuesta creer que la ‘socialité’ sea tan firme en su determinación de olvidarlo.