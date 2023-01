El entorno de Clara Chía sí se ha apresurado a defender a la joven tras los disparos con bala de Shakira en su última canción. El círculo de Piqué se ha mantenido en silencio, al menos, públicamente. Y es que el padre del futbolista, desde la sombra, ha cambiado su foto de WhatsApp y su estado con guiño directo al tema musical que tanto ruido está haciendo. Pero, ¿qué ha dicho? Molesto porque la colombiana nombre incluso a su suegra en la letra, el padre de Piqué ha reaccionado en su teléfono móvil. Lo ha hecho a través de un giro de tuerca cambiando su imagen de perfil con foto de la película de Kevin Costner llamada ‘Bailando con lobos’ y añadiendo en su estado ‘Bailando con lobas’. No es casualidad, ya que Shakira se tilda a sí misma de «loba» en su último tema con Bizarrap.

«Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú», dice Shakira. Eso sí, no habría imaginado que precisamente esta frase tendría respuesta por parte del que fuera su suegro durante 12 años. El padre de Piqué, Joan Piqué, ha decidido tomarse la situación con humor y responder a la artista de esta forma que sin saberlo ha trascendido a los medios. Toda una indirecta que, sin querer, copa titulares y que hace referencia una bomba musical que está ‘reventando’ todas las plataformas digitales. Tanto es así que ha alcanzado más de 50 millones de reproducciones en cuestión de horas.

Las mamarazzis han mostrado la imagen en la que se aprecia esta pulla. Piqué, por su parte, está a punto de reaparecer públicamente en un acto de la Kings League, el torno que él mismo organiza. Justo antes ha hecho acto de presencia en el Chase Center en San Francisco, donde se fotografió, pero donde no hizo mención ni opinó sobre la nueva canción de su ex. Se mostró sonriente, vestido de forma informal y con una gorra con la que, quién sabe, si trataba de pasar desapercibido. Ni rastro en cambio de Clara Chía, quien o bien no viajó o se quedó en España capeando el temporal. Una auténtica tormenta que sonará durante meses y de la que le costará deshacerse.

Han sido muchas las reacciones en torno a este tema en el que Shakira dice no guardar ningún rencor al padre de sus hijos. Aunque analizando la letra es evidente que no ha pasado página, hay opiniones para todos los gustos. Laura Escanes velando por los hijos de la pareja, Jessica Bueno apoyando sus palabras o Juanma Castaño tildando el tema de «auténtica salvajada», son solo unas de las que te hemos contado en SEMANA.

La cantante se ha mostrado orgullosa en sus redes sociales, donde no ha dejado de postear los números que ha alcanzado gracias a toda la expectación que ha generado su nueva canción. En Twitter tanto ella como Clara como Piqué y las diferentes marcas se han convertido en Trending Topic, siendo muchos los memes en los que aparecen como protagonistas este triángulo.