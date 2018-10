No hay un sacerdote tan mediático como el Padre Apeles y eso que hacía muchísimo tiempo que no protagonizaba ninguna de sus tan particulares andanzas. Suyos son tantos y tantos momentos televisivos de gloria que son imborrables de la memoria. Lo que casi nadie podía acertar a imaginar es que haría una reaparición a lo grande, en el funeral de Montserrat Caballé, una de las soprano más grandes que ha dado nuestro país. Una decisión no exenta de controversia.

11 El Padre Apeles reaparece en el funeral de Montserrat Caballé Tras varios años alejado de los platós y los escándalos, el cura más famoso se puso la alba y la estola y ofició el funeral pese a tenerlo prohibido. 10 Como en sus tiempos de sacerdote Apeles concelebró la misa junto al padre Ángel García, amigo de la familia Caballé, y el padre Alfredo Valladares, que estaba de guardia en el tanatorio de Les Corts. Allí dio comunión, paz a las autoridades e incluso tuvo la oportunidad de estrechar la mano de Doña Sofía, así como de saludar a los familiares al terminar el evento. 9 Apeles que avisa no es traidor, es avisador #MonserratCaballé debería ser velada en el Gran Teatre del Liceu que tanto amó y al que dio un increíble prestigio y su funeral celebrado en la Sagrada Familia ¡Somos una sociedad de miserables! — Apeles ⛪ (@joseapeles) October 6, 2018 Horas después de morir su gran amiga Montserrat Caballé, el padre Apeles avisó en Twitter de que merecía un último adiós a la altura 8 Gran amigo de Caballé Nunca nadie volverá a cantar como #MonserratCaballé ¡Qué privilegio extraordinario ha sido conocerla y escucharla ¡Que el Señor a quien adorabas te acoja en Su seno, querida Montserrat! — Apeles ⛪ (@joseapeles) October 6, 2018 Pese a no contar con su presencia, el padre Apeles acudió a la ceremonia en calidad de gran amigo de la familia. Su pasión por la artista era indudable. 7 ¿Es realmente amigo de la familia? El círculo íntimo lo niega, pero fue el propio Apeles el que pidió ser concelebrante de la misa. Sin embargo, conviene recordar que -a priori- es imposible porque no posee a su cargo ninguna parroquia. Tampoco puede intervenir en celebraciones públicas en la diócesis de Barcelona. 6 Apeles infringió una norma santa ‘La Vanguardia’ informa en su edición digital que el padre Apeles se saltó una norma procedente del Vaticano: se negó a dar la hostia en la mano a quien lo pidió y se la puso en la boca. Y es que un sacerdote no se puede negar a dar la comunión en la mano si así se lo piden. 5 El mismo Apeles se encargó de hacer una especie de crónica a través de tuits También han mostrado sus condolencias Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola, el padre Apeles, Albert Rivera, el director artístico del Teatro Real Joan Matabosch https://t.co/rePNS2KW4H — Apeles ⛪ (@joseapeles) October 8, 2018 4 Hubo un tiempo en que era un fijo en las alfombras rojas 3 Se le relacionó con Yola Berrocal 2 Su vida mediática le alejó de la Iglesia 1 Ahora ha recobrado su vida de antes de ser famoso