Paco León ha sido el último rostro conocido en sumarse a la macabra lista de famosos que han muerto sin hacerlo. El actor ha denunciado en sus redes sociales cómo un titular malicioso ha anunciado a bombo y platillo que habría fallecido, lo que ha hecho saltar todas las alarmas entre sus seguidores, que dieron por bueno un titular con juego que, pese a no decir explícitamente que el intérprete había fallecido, sí que daba a entenderlo por error.

“Acaba de morir”. Paco León, la televisión, el cine y España de luto”. Este es el titular realizado por un diario digital para informar de la muerte de Concha Hidalgo, y no de Paco León, como se daba a entender y como lo han entendido muchos en las redes sociales, que propagaron la falsa noticia al mostrar sus condolencias al pensar que el actor había fallecido y no que estaba de luto por la muerte de su veterana compañera de profesión.

Ayer me mataron. Mirad qué titular con más mala baba. pic.twitter.com/yDSPwSfYv5 — paco leon (@pacoleonbarrios) December 6, 2019

Aunque el titular es correcto y no llega a decir en ningún momento que Paco León ha muerto, el error por parte de los seguidores es entendible. Más si se tiene en cuenta que en la entradilla de la noticia no se termina de explicar que el actor no es el protagonista directo de la noticia, sino Concha Hidalgo: “Rostros populares de ‘Aída’ y ‘La que se avecina’ están rotos tras enterarse de una trágica noticia”, ampliaban.

Ante todo esto, Paco León ha mostrado públicamente su descontento e indignación en sus perfiles públicos en las redes sociales. Lo hace, primero, con la intención de informar de que él no ha muerto, algo que se presupone al ser quien escribe el mensaje, pero por si acaso: “Ayer me mataron. Mirad qué titular con más mala baba”, escribía el actor con una captura de la noticia que ha causado un gran revuelo en las redes sociales durante la jornada de este domingo.

Es lo mismo que ha sucedido con otros rostros conocidos de nuestro país. El mismo medio ha utilizado exactamente esta vía para ganar usuarios y notoriedad en las redes con la falsa muerte de María Teresa Campos, Miguel Bosé, Pedro Almodóvar y muchos otros. También se jugó al despiste al hablar de violación y Ana Guerra, concursante de ‘Operación Triunfo 2017’. La polémica está servida.