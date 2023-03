Pablo Motos pone en apuros a Sebastián Yatra al preguntarle por Aitana y Milena Smit

Sebastián Yatra era el invitado de la noche en 'El Hormiguero'. El cantante acudía al plató de Antena 3 para presentar su nueva canción, "Una noche sin pensar". El videoclip ya ha salido a la luz y cuenta con la presencia de la actriz Milena Smit. Con ella fue fotografiado en el pasado mes de febrero fuera de un local al que acudieron acompañados. Antes de acudir a la boda de Lele Pons y Guaynna junto a Aitana, estos se marcharon unos días a la nieve, como mostramos en exclusiva en SEMANA, y de ahí las dudas. Pablo Motos ha querido bromear con el cantante y ver si le confesaba algo con la que sería su actual pareja pero no lo ha conseguido. Para la actriz de "Madres paralelas" ha sido más explícito por su participación en el vídeo del que está tan orgulloso.

Con una sonrisa reconocía ante la pregunta del presentador que sí, que conocía a Aitana pero por algo más sencillo. Ambos participan como coaches en la próxima edición de 'La Voz Kids' en España y está deseando el estreno. Ha esquivado la pregunta como ha podido, haciendo alusión al look similar de la presentadora, Eva González, y el de su compañera. Al señalarle que es "la del flequillo" evitaba la conversación reconociendo que "se me hacen parecido los de la foto", pero nada más allá. En esta nueva oportunidad se siente arropado porque todos los que participan "tenemos más confianza ahora". A pesar de eso, es muy competitivo y bromeaba con que "soy el mejor coach de los que están ahí parados" sin desmerecer a David Bisbal y Rosario, los otros coaches. Se podrá ver entonces, con la llegada de estos nuevos talentos, la química que existe entre ambos.

Milena Smit era la protagonista antes cuando hablaban de cómo había sido la grabación del tema que presentaba. Reconoce que "me fascinó cuando la vi en "Madres paralelas" y que por ello se lanzó a escribirla. Tras recibir una contestación y ver en qué proyecto podrían coincidir, no puede estar más contento con la decisión. "Es increíble, no saben lo bonito que fue trabajar con ella", comenzaba narrado. Ha sentido en todo momento que estaba viviendo profesionalmente "una de las experiencias más bonitas porque es una chica con mucha luz". Esa canción necesitaba eso y así lo ha conseguido transmitir. Recomendó a todos los que le estaban viendo que, además, no se perdieran "La chica de la nieve", adaptación de Netflix de la historia de Javier Castillo que esta protagoniza.

El lío de Aitana al borrar un vídeo con la canción de Sebastian Yatra

Hace tan solo dos días, Aitana revolucionó a todos sus seguidores tras borrar un vídeo en el que salía bailando al ritmo de la nueva canción de Sebastián Yatra. Aunque ambos son reacios a hablar sobre su vida privada, son muchos los momentos que han compartido juntos. Los que asistían a su publicación en redes sociales han visto en este gesto una confirmación de que ambos están juntos. La joven entraba en una piscina para darse un baño al ritmo de la música de su actual compañero de programa. Al parecer los comentarios que recibía la publicación pudieron asustar a la cantante que ponía punto y final a la polémica borrando el clip definitivamente. El 4 de marzo en Miami, cuando acudieron a la boda de sus amigos, la complicidad era más clara. Son muchas las fotografías en las que han puesto los internautas opiniones tan directas como que eran "los novios más lindos del mundo, y no hablo de Lele y Guaynaa".