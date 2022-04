Mucho se habla de los estilismos de Pilar Rubio en ‘El Hormiguero’, al igual que de muchos de los invitados que pasan por el plató del programa estrella de Antena 3, pero poco o nada se habla de lo que vista su presentador, Pablo Motos. El conductor del espacio suele ser bastante comedido a la hora de vestir, optando en la mayoría de las veces por una apuesta segura compuesta por vaqueros, camisa blanca y americana de tonos oscuros. Pero hay un detalle que últimamente llama la atención de su look y es que desde un tiempo hasta ahora suele coronar su estilismo con unas gafas. Un complemento que, tal y como ha confesado ahora, no puede quitarse como consecuencia de una operación que no salió como estaba prevista.

Este detalle ha sido puesto sobre la mesa después del interés mostrado por su último invitado en ‘El Hormiguero’. El actor Ricardo Darín se ha sorprendido al ver a Pablo Motos con gafas y eso que la última vez que visitó el programa, en 2019, ya las llevaba. Esto ha provocado que el presentador confesase que el motivo de este complemento tiene su razón de ser en diciembre de 2018, cuando le operaron de la vista y el resultado no fue tan bueno como había esperado: “Me operaron regular de la vista y tuve que llevar las gafas. Ya luego se me arregló, pero me dijeron que no me las quitase”, reconocía el presentador, que creía que con su paso por quirófano y su intervención ocular podría quitarse las gafas, pero al final tanto esfuerzo no se lo ha posibilitado.

“Yo salgo a este programa y confiesa que no veo bien con las gafas puestas. Sin gafas te veo un poquito mejor, pero me han dicho que no me las quite”, añadió Pablo Motos para explicar por qué las gafas se han convertido en su seña de identidad desde hace casi 4 años, a lo que Ricardo Darín ha sentenciado que le “queda muy bien”, antes de advertirle sobre si tiene pensado pasar de nuevo por las manos de un cirujano: “Lo único que te digo es que si después de la operación te recomendaron no quitarte las gafas, ojo con las próximas operaciones, porque no sabes lo que puede venir”, bromeaba.

Vídeo: Instagram

Después de la entrevista, Pablo Motos y Ricardo Darín continuaron con el buen rollito demostrado en plató y ya desde el camerino siguieron grabándose vídeos que después subirían a las redes sociales. Uno de ellos compartido en Instagram y en el que el presentador y el actor invitado a ‘El Hormiguero’ jugaban con el color de sus ojos gracias a un filtro que te permite comparar qué tonalidad te sienta mejor. Un momento divertido que puedes ver en el vídeo que acompaña a estas líneas. ¡Dale al play!