Pablo López y Miriam Rodríguez (OT) y la foto que desata los rumores de romance

La cercanía de Pablo López y Miriam Rodríguez, exconcursante de ‘Operación Triunfo 2017’ está en boca de todos y es que los rumores de que su relación ha dado un paso más cada vez cobran tintes de ser una realidad. Algo que ya se comentó cuando la pareja de cantantes presentó su trabajo en común ‘No’, pero que se había apaciguado tras el paso de los días sin que se produjesen nuevas interacciones entre ellos en las redes sociales que despertasen el interés de sus fans.

La foto que desata todos los rumores

Una nueva fotografía aparecida en el perfil personal de Pablo López en Instagram ha sido recibida como toda una revolución en las redes sociales. La pareja, sonriente, comparten una copa de vino en un restaurante. Se desconoce si están solo o acompañados por más amigos, pero su buen rollito se hace evidente al primer vistazo.

Pablo y Miriam, “compartir es vivir”

El mensaje que acompaña a esta fotografía hace pensar que su cercanía podría convertirse en romance, aunque la pareja aún no se ha pronunciado al respecto, respaldado en que quieren centrar el interés en su música y no en su faceta más íntima. “Una pequeña amiga me dijo un día que compartir es vivir. Cuánta razón. Gracias a todos los que habéis puesto la voz donde merece todo el equipazo que lo hace. Gracias a Tenerife por llenar ese pedazo de pabellón que siempre vi desde la carretera. Gracias a la música por cruzarme con esta loca. Y gracias a las cosas que son de verdad.

La versión de Miriam Rodríguez

La cantante ha compartido en su perfil personal la misma fotografía, pero su mensaje es distinto: “Qué bonita locura compartida. A todo el equipo de personas que hacen posible que algo tan maravilloso sea real y yo pueda formar parte de ello, gracias. Ojalá seguir compartiendo a tu lado siempre”. ¿A tu lado siempre? Normal que sus fans crean que hay algo más.

Su complicidad rompe moldes

Incluso a Pablo López le ha sorprendido lo bien que ha encajado con Miriam Rodríguez en el terreno profesional. Comparten discográfica y de ahí surgió la idea de que compusieran una canción. Está triunfando y así lo reconoce él en su Instagram: “Cuando se habla tan claramente el mismo idioma solo hace falta una tarde, una mirada, un silencio y una palabra: sí”.

Mucho tiempo en la carretera

La pareja está recorriendo auditorios, escenarios y platós compartiendo su música. Como tienen una canción juntos, pasan mucho tiempo el uno con el otro en la carretera. Esto podría haber dado pie a que surgiese una relación, aunque ellos hablan por ahora de amistad.

Distanciados por ‘La Voz’

Ahora que Pablo López se encuentra inmerso en la grabación de ‘La Voz’ en Antena 3, sus ratos juntos se han visto comprometidos. Eso sí, como demuestra la foto que han publicado este jueves, parece que han sabido hacer un hueco en sus agendas para compartir una copa de vino.

Una relación fugaz con Claudia Nieto

A principios del pasado año, Pablo López se dejó ver con una nueva joven, Claudia Nieto. Sin embargo, su relación no cuajó y finalmente decidieron terminar tan solo unos meses después de comenzar. No hubo dramas, cada uno emprendió caminos por separado.

Miriam consigue hacerse un hueco en la música

No todos los concursantes de ‘OT 2017’ han encontrado el éxito después del programa. Miriam Rodríguez es una de las afortunadas, dado que ya ha sacado tres canciones y encima se ha colado en la serie ‘Vis a Vis’, una de sus favoritas cuando era anónima.

