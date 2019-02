Pablo Carbonell pierde siete kilos en dos semanas

Pablo Carbonell no puede estar más orgulloso. Y es que el actor español se ha sometido al plan de adelgazamiento de Pronokal y en apenas unas semanas ya está viendo los resultados. En tan solo dos semanas que lleva sometiéndose a las pautas del equipo ya ha perdido siete kilos.

“Han pasado dos semanas exactas desde que empecé la dieta Pronokal. Hoy he vuelto al centro para recoger mis alimentos necesarios pero antes he pasado a que me viera el endocrino, Dr.Villamor… ¡He perdido siete kilos!! y salvo un rato que me sentí desfallecer han sido 14 días bastante relajados y muy activos a la vez. ¿Qué pasará dentro de 14 días? Creo que perderé sólo cinco pero igual me doy una sorpresa. #promesas #dieta #pronokal @pronokal_es @sofia__smart“, ha escrito emocionado.

En el mensaje que ha compartido con sus seguidores se anima a seguir adelante y está dispuesto a seguir perdiendo kilos, aunque es consciente de que la semana siguiente no será tan llamativo el cambio.

