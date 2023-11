Pablo Alborán responde tajante a los rumores que lo relacionan con Miguel Bosé

Los bulos que circulan en internet suelen generar malentendidos. Es lo que le ha sucedido a Pablo Alborán, a quien un medio mexicano relacionó sentimentalmente con Miguel Bosé. Una 'fake new' que hizo correr ríos de tinta, especialmente en el continente americano. Hubo quien creyó que entre ambos cantantes hubo un affaire, pero nada más lejos de la realidad. Así lo ha confirmado el propio artista malagueño, al que le han preguntado por este asunto en los Latin Grammy 2023, celebrados en Sevilla este jueves. ¡No se pierda el vídeo para ver su reacción!

Vídeo: Europa Press

"Me tengo que reír", contesta Pablo Alborán a los rumores

"Todo el que ha estado sometido a tanto trabajo y tantas presiones hay momentos de estar arriba, abajo y creo que es importante siempre tener estabilidad emocional y sobre todo tener un equipo a tu alrededor con el que puedas contar personalmente también", explicaba Alborán antes del arranque de la gala. Cuando se le preguntaba por su posible relación con Miguel Bosé, su cara se transformaba por completo. Entre risas, el cantante espetaba de manera rotunda: "Anda que venir aquí a preguntarme eso, es una pena que os hagáis eco de eso pero yo me tengo que reír, es lo que hay".

Cabe recordar que los rumores sobre un idilio entre Alborán y Bosé llegaban hace solo unas semanas antes de que SEMANA haya revelado en exclusiva que el intérprete de canciones como 'Bandido' o 'Morenamía' fue operado de una delicada intervención quirúrgica. Tal y como puedes ver en el interior de nuestra revista, disponible ya en quioscos y supermercados de toda España, Bosé ha tenido que pasar por quirófano en una prestigiosa clínica de Barcelona para no perder movilidad. Los problemas de espalda que padece desde hace años le ocasionaban fuertes dolores, y esto explica su paso por el hospital.

Miguel Bosé, sometido a una delicada operación, según revela SEMANA

La dolencia de Miguel Bosé viene de lejos. Fue en 1999 cuando graves secuelas. El cantante iba al volante de un todoterreno y se salió de la carretera. Su vehículo volcó sobre la mediana, dejando destrozadas algunas de sus vértebras y provocándole múltiples contusiones. De aquel incidente arrastra fortísimos dolores de espalda que a veces se hacen insufribles.

"Las vértebras aplastadas de hace veintitantos años no aguantaron más. Necesitaban refuerzo", explicó Miguel Bosé recientemente. A sus 67 años, son varios los problemas de salud a los que tiene que hacer frente. Y es que además de su dolencia en la espalda ha tenido que sobrellevar otro mal: el que ha afectado de manera considerable a su voz. Estos, tal y como él mismo ha contado, son consecuencia de una infección mal curada. Por increíble que parezca, una muela es la culpable de su pérdida de voz. "Me pusieron mal un implante y, con el tiempo, se transformó en una infección que me infectaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos, ¡todo! Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto después de ocho años", confesó Miguel Bosé en 'El Hormiguero' el pasado mes de marzo. "Yo ya le pedía a Dios que si no podía cantar no cantaba pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cuál es el timbre de voz de su padre, para poder comunicarme".