Hace unos días, Pablo Alborán hacía uso de sus redes sociales para anunciar que debido a una dolencia en la garganta se veía obligado a hacer un cambio de fecha en los conciertos que tenía programados en Zaragoza. Unos días después, lo que parecía que era un catarro ha terminado por ser finalmente una infección por Covid-19, algo que le ha obligado a reorganizar su agenda de conciertos.

Pablo Alborán ha confirmado que se encuentra bien, aunque sufre molestias en la garganta por lo que deberá hacer cuarentena antes de volver a subirse a los escenarios. Hace unos días, el cantante se vio obligado a posponer sus dos conciertos en el Auditorio de Zaragoza después de que los médicos le recomendaran que hiciera reposo para poder recuperarse. «Familia, estoy muy muy triste. He intentado seguir adelante y no posponer los conciertos en Zaragoza de hoy y mañana, pero el médico me ha recomendado reposo absoluto. Me da mucha rabia no haber podido avisar antes. Siento muchísimo las molestias, de verdad», decía entonces.

Ahora, el interprete de «Solamente tú» ha confirmado que ha dado positivo en Covid y se ha visto en la obligación de aplazar sus conciertos de A Coruña el 1 y 2 de mayo debido a su contagio. «El artista malagueño tendrá que guardar cuarentena hasta el resultado negativo de la prueba. El cantante se encuentra bien, deseando recuperarse pronto para continuar su Gira de Teatros«, se anuncia en un comunicado.

Esta noticia ha pillado como un jarro de agua fría para los seguidores que esperaban verle en concierto, aunque le han deseado una pronta recuperación a su ídolo. «Cuídate mucho mi vida, que tu única preocupación sea el recuperarte al 100%, nosotros te esperaremos lo que haga falta mi niño», «Cuídate mucho mi vida, ahora nos toca a nosotros cuidar de ti como tu siempre lo haces con nosotros así que mucha fuerza que en nada estas recuperado», «Tranquilo… un poco de descanso y buena comida… y volverás como nuevo!!!», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Se trata de su segundo positivo

No es la primera vez que Pablo Alborán se enfrenta al virus. Hace unos meses, el interprete concedía una entrevista en ‘La Resistencia’ y reconocía que había sido positivo en 2020, aunque en aquel momento no presentó síntomas de gravedad ni complicaciones. «Lo pasé hace tres o cuatro meses y estoy bien», comentó. En aquel momento, el malagueño también insistió en que aprovechó el confinamiento para meterse en la cocina y mejorar entre los fogones, además de dedicarle tiempo a la lectura. De todo este tiempo, el interprete reconoció que sacó en conclusión que en la vida tenía que aprender a «valorarlo todo mucho más«.